L’inchiesta sul pilota influencer che avrebbe fatto schiantare il suo aereo per ottenere più visualizzazioni su Youtube

Si chiama Trevor Jacob, è un ex snowboarder olimpico e di recente è diventato una star sui social. L’uomo è anche un pilota professionista e si è trovato al centro di un incidente che ha ripreso, dall’inizio alla fine, mostrando come il suo aereo si è andato a schiantare e come lui si sia salvato grazie al paracadute che indossava. Il fatto è avvenuto in California ed è stato interamente ripreso nel video di 17 minuti, postato su Youtube con il titolo “I Crashed My Plane”, che è valso al pilota più di un milione di pagine viste. Al momento della scrittura di questo articolo il video, caricato sulla piattaforma il giorno della Vigilia di Natale, conta 1.147.431 visualizzazioni. Molti utenti, venendo a conoscenza di questa storia, hanno iniziato a fare ipotesi sul fatto che quel video pilota che schianta aereo fosse stato fatto di proposito, per ottenere visualizzazioni, e per fare chiarezza è stata aperta un’inchiesta.

LRGGI ANCHE >>> Capodanno di Primavalle, non si trasformi un video TikTok in una “responsabilizzazione” delle vittime

I sospetti per il video pilota che schianta aereo

A causare l’incidente, secondo il racconto di Jacob, è stato un blocco improvviso dell’aereo mentre si trovava in viaggio verso Mammoth Lakes, nota città per fare snowboard in Sierra Nevada. L’uomo si è visto costretto ad abbandonare l’aereo lasciando che si schiantasse, non senza prima lanciare il veicolo verso il basso. Il tutto è stato ripreso grazie a un bastone selfie e alle telecamere montate sull’aereo. Una volta atterrato, Jacob è stato aiutato – dopo aver camminato per un po’ – da un uomo su un camion. L’aereo, invece, si è andato a schiantare contro il lato di una collina.

Non sono poche le persone che, dopo aver visto il video, hanno avanzato una serie di ipotesi sulla veridicità di quanto accaduto. C’è chi è arrivato a dire che l’uomo avrebbe agito così per ottenere visualizzazioni. Alcuni piloti professionisti – come riporta Gizmondo – hanno messo in dubbio una serie di comportamenti adottati durante il volo: la necessità di saltare dall’aereo innanzitutto, considerato che – secondo un esperto – sarebbe stato possibile percorrere altre 15 o 20 miglia. Anche il fatto che Jacob voli sempre indossando un paracadute – come lui stesso afferma nel video – è parso strano a ci sa che non è comune farlo dato il piccolissimo spazio di aerei come quello del video. Molti utenti, inoltre, hanno sottolineato come in altri video il pilota non lo indossi mai durante il volo.

L’inchiesta avviata dai federali

L’eco di questa storia è stato tale da spingere la Federal Aviation Administration a indagare sull’accaduto. Il sito di aviazione AVweb ha dato l’annuncio, specificando che non vuole rilasciare ulteriori commenti per ora. Un’indagine approfondita da parte dei funzionari federali dovrebbe, alla fine, riuscire a stabilire se ci sia stato un effettivo malfunzionamento dell’aereo o se il velivolo possa aver subito qualche tipo di sabotaggio volontario.

Una storia incredibile che vede due versioni opposte in cui internet è sempre il perno centrale. Da un lato ci potrebbe essere un uomo che, pur di ottenere visualizzazioni sui social, avrebbe compiuto un atto totalmente privo di senso e estremamente pericoloso; dall’altro potremmo avere un mucchio di persone paranoiche su Youtube che hanno creato moltissimo chiasso per nulla (seppure non sia questo il primo caso di persona accusata di aver fatto un gesto simile: accadde due anni fa al pilota David Lesh, che filmò e caricò su Youtube un atterraggio di emergenza sull’acqua).

(Immagine copertina dal video Youtube)