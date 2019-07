Il video mai visto del crollo del Ponte Morandi

Fino a questo momento eravamo in possesso di immagini che tutti noi abbiamo visto e rivisto. A distanza di quasi un anno dal crollo del Ponte Morandi, spunta un video inedito del crollo, ripreso dalle telecamere dell’azienda Ferrometal, che si trova proprio accanto al Polcevera, sotto l’infrastruttura che è crollata lo scorso 14 agosto 2018.

Video inedito Ponte Morandi, le immagini

Il video è stato diffuso dalla Guardia di Finanza soltanto in queste ore, perché una visione preliminare di queste immagini avrebbe potuto influenzare le testimonianze delle persone in fase di indagine. Per questo i magistrati Massimo Terrile e Walter Cotugno avevano ordinato il sequestro di questo video proprio alla Guardia di Finanza. Adesso è possibile vedere da un’altra prospettiva la sequenza del drammatico crollo della mattinata del 14 agosto.

I video fino a questo momento disponibili sul crollo del Ponte Morandi

Fino a questo momento, avevamo a disposizione le immagini dell’utente che aveva gridato – da lontano – «o mio Dio» quando ha ripreso il crollo del Ponte Morandi. Oppure quelle delle telecamere dei viadotti autostradali, sgranate e caratterizzate dalle pessime condizioni meteorologiche. Le immagini della Ferrometal, invece, sono riprese dal basso e si nota come il pilone crolli su se stesso, nel momento stesso del passaggio di un mezzo pesante. Poco prima della tragedia, si ripensa con un brivido alle automobili che hanno attraversato indenne l’infrastruttura qualche istante prima del suo crollo.

La sequenza è effettivamente impressionante: si vedono le vetture cadere giù nel Polcevera, si vedono le macerie sbriciolarsi, si vede la polvere avvolgere l’inquadratura. Proprio mentre i piloni 10 e 11 del Morandi sono stati definitivamente abbattuti, questo nuovo video riapre la ferita.