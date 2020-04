Il drammatico video del crollo del ponte di Aulla: «C’è odore di gas, rischio esplosione, scappate» | VIDEO

Per far comprendere quanto potessero essere gravi le conseguenze del crollo del ponte di Aulla, ecco un video dal luogo dell’incidente che testimonia da vicinissimo la portata di quella che sarebbe potuta essere una vera e propria tragedia. Nelle immagini che riceviamo in questi minuti, infatti, e che sono state girate dai primi soccorritori che hanno raggiunto il viadotto sul fiume Magra, tra Albiano e Caprigliola nel comune di Aulla, si vedono diverse persone che parlano di un forte odore di gas sul luogo del crollo e si vede un corriere Bartolini che sembra essere imprigionato tra due spezzoni del ponte collassato su se stesso.

Video crollo ponte Aulla, le immagini tragiche

I soccorritori, nelle immagini, invitano le persone accorse ad allontanarsi: nella prima parte della ripresa, si vede il ponte dal davanti, con gli avvallamenti e le crepe causate dal crollo. Dalle macerie emergono alcune persone che stanno evidentemente tentando di mettere in salvo le persone coinvolte nel crollo, due furgoni i cui occupanti sono usciti dalle macerie. Uno di questi sarebbe stato portato in ospedale a Pisa, ma non sarebbe in pericolo di vita. «C’è odore di gas – dice uno dei soccorritori sul posto -, rischio esplosione: scappate».

Nella seconda parte, invece, si vede una ripresa da valle, in cui si evidenzia bene il furgone della Bartolini rimasto intrappolato al momento del crollo.