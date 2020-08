La gaffe di Bolsonaro che scambia un uomo affetto da nanismo per un bambino | VIDEO

Quando si indossa la mascherina che tiene celata parte del viso, può capitare di non riconoscere la persona che si ha di fronte. E questo sembra esser capitato anche al presidente del Brasile che ha scambiato un uomo affetto da nanismo per un bambino. Il video Bolsonaro è diventato virale sui social: si vede il numero uno brasiliano prendere in braccio (proprio come si fa con i piccoli) quest’uomo, scambiandolo per un ragazzino.

Come spiega Bufale.net, il filmato è reale e non contraffatto. Nel video Bolsonaro solleva da terra quell’uomo, scambiandolo per un bambino. Probabilmente ‘per colpa’ della mascherina – indossata solo dal signore affetto da nanismo – che non ha permesso al presidente del Brasile di realizzare la gaffe che stava commettendo. Ecco il filmato che circola in rete da mercoledì 19 agosto.

Video Bolsonaro che scambia un uomo affetto da nanismo per un bambino

In realtà, dalle immagini si vede chiaramente che la persona sollevata e presa in braccio da Bolsonaro non è un bambino. Ma il presidente brasiliano, forse preso dalla foga del momento, non se ne è reso conto rendendosi protagonista di una delle gaffe più divertenti dell’anno.

Il bagno di folla, senza mascherina

Nel video Bolsonaro, però, emerge un altro fatto. Ancora una volta il presidente brasiliano ha deciso di non indossare la mascherina, anche quando entra in contatto con le persone. Il fatto (non nuovo, nonostante lui stesso sia stato colpito da Covid il mese scorso) è accaduto alla nuova centrale elettrica inaugurata martedì 18 agosto nello Stato di Sergipe. Un evento ‘festeggiato’ con un piccolo bagno di folla che attendeva il presidente all’uscita della struttura. Ricordiamo che il Brasile continua a essere il secondo Paese al mondo per numero di contagi (oltre 3,5 milioni di casi) e di vittime (oltre 112mila).

