Il Milan vuole Mihajlovic, ecco cosa sappiamo

Colpo di mercato in evoluzione per Milan Channel, il canale sportivo dedicato alle gesta della squadra rossonera, che per la prossima e imminente stagione ha messo gli occhi come conduttore del contenitore domenicale su Victorja Mihajlovic, la bellissima figlia di Sinisa, attuale allenatore del Bologna.

Victorja Mihajlovic e l’ipotesi Milan Channel

Il papà ha dato l’ok per questa nuova avventura della sua primogenita e le trattative sono in corso. La Mihajlovic sostituirebbe Giorgia Palmas, ora in dolce attesa del suo Filippo Magnini. Il contenitore domenicale di approfondimento del canale tematico del Milan, dunque, ha bisogno di un nuovo volto televisivo e la produzione sembra essere orientata su quella che sarebbe una vera e propria novità.

La figlia di Sinisa Mihajlovic, nell’ultimo periodo, aveva rilasciato diverse dichiarazioni in merito a quello che sta succedendo in casa, con il padre Sinisa che sta portando avanti la sua avventura di allenatore del Bologna, nonostante la leucemia che lo ha colpito all’inizio di questa interminabile stagione calcistica. Le figlie di Mihajlovic hanno sempre detto che il proprio papà è in grado di dare loro forza per aiutarle a vivere e a superare questo momento in ogni caso molto complesso.

Adesso c’è spazio anche per pianificare il futuro professionale. La campagna acquisti di Milan Channel avrà un esito positivo?