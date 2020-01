Alla fine, la scuola di Roma che aveva scritto «qui i figli dell’alta borghesia, lì gli stranieri» ha rimosso la descrizione dal sito

Un taglio netto, con uno spazio bianco a lasciare la cicatrice di quell’errore imperdonabile commesso dall’Istituto Comprensivo via Trionfale a Roma. La scuola, nella sezione ‘presentazione’, aveva inserito una descrizione fortemente discriminatoria dei suoi quattro plessi. Questa stessa descrizione, ora, è stata rimossa.

Nella giornata di oggi, sulla vicenda, era intervenuta anche il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che aveva condannato fortemente quanto accaduto e aveva invitato la scuola a fornire le spiegazioni necessarie a quel tipo di descrizione. Nel sito, infatti, si leggeva:

«La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono, infatti, alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il Plesso di via Assarotti, situato nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario, accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta, tra gli iscritti, il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana; il plesso di via Vallombrosa, sulla via Cortina d’Ampezzo, accoglie, invece, prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell’alta borghesia assieme ai figli dei lavoratori dipendenti occupati presso queste famiglie (colf, badanti, autisti, e simili)».