Si veste da Papa, prova a entrare a San Pietro e aggredisce i poliziotti

Una scena paradossale è accaduta questa mattina a Roma. Un uomo vestito da Papa è arrivato davanti ai varchi di controllo per accedere nella basilica di San Pietro. Il look bizzarro del 69enne ha attirato le attenzioni degli agenti di Polizia che presidiano i varchi su via della Conciliazione. Alla richiesta di documenti, però, il fittizio pontefice si è rifiutato e non solo. Non contento ha anche aggredito i poliziotti che gli avevano chiesto gli estremi per identificarlo. Il cittadino statunitense è stato, poi, portato in commissariato.

LEGGI ANCHE > Gli insulti a Papa Francesco per il crocifisso con il giubbotto salvagente

La vicenda è stata riportata dal quotidiano online RomaToday. Il tutto è avvenuto questa mattina, 23 dicembre 2019, vicino ai varchi di accesso di San Pietro. L’uomo, un cittadino americano di 69 anni, si è presentato in via della Conciliazione indossando il canonico abito bianco da Pontefice, con la papalina posta sulla propria testa. Indosso anche una catena al collo con tanto di grande crocifisso.

Uno vestito da Papa aggredisce poliziotti

Un look che non poteva non destare curiosità, soprattutto in un luogo simbolo come gli accessi alla basilica di San Pietro. Gli agenti di Polizia, che presidiano quotidianamente i varchi di via della Conciliazione, hanno chiesto all’uomo di svelare la sua identità, ma lui si è limitato a un laconico: «Sono il Papa». Allora i poliziotti hanno chiesto di mostrare i documenti, ma la reazione del 69enne americano è stata del tutto inaspettata.

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Alla richiesta, infatti, l’uomo vestito da Papa ha iniziato a inveire contro i poliziotti, aggredendoli. Dopo qualche istante di tensione, il 69enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato condotto in commissariato. Una scena da film comico che, però, ha avuto un epilogo non felice.