C’è il vertice UE sui migranti, ma Salvini è impegnato tra comizi elettorali e Barbara D’Urso

Oggi in Lussemburgo c'è stato il sesto vertice Ue dell'anno per parlare di migrazione

Prima i comizi, prima Barbara D’Urso. Ma l’importante è far credere di voler veramente cambiare l’Europa e le sue politiche sulle migrazioni. Dai vari palchi dei numerosissimi comizi elettorali, Matteo Salvini ha sempre attaccato l’Unione Europea, mostrando i muscoli e dicendo che ci penserà lui a raddrizzare l’atteggiamento continentale nei confronti dell’immigrazione clandestina. Discorsi da applausi che, però, vengono negati dalla vera realtà dei fatti. Anche oggi – e questo è il sesto caso – il ministro dell’Interno ha disertato il vertice UE migranti. I motivi sono due: c’è la campagna elettorale in vista dei ballottaggi e aveva un impegno televisivo con Barbara D’Urso.

L’incontro tra i 28 ministri dell’Interno dei Paesi dell’Unione Europea era programmato da tempo. In Lussemburgo tutti presenti tranne uno: il suo nome è Matteo Salvini. Si tratta di vertici a cadenza mensile a cui il leader della Lega non ha mai partecipato da inizio anno: né il 7 gennaio, né il 7 febbraio, nè il 7 marzo, né il 7 aprile, né il 7 maggio. E, come ovvio, neanche oggi, 7 giugno, il nostro ministro dell’Interno ha partecipato all’incontro il Lussemburgo.

Prende i voti e scappa. Salvini ha fatto così anche oggi, disertando per la sesta volta il #verticeUe per discutere anche di politiche migratorie. Ma lo ha fatto anche in campagna elettorale, candidandosi nonostante l’incompatibilità con la carica di ministro e senatore. — Pietro Bartolo (@bartolopietro1) June 7, 2019

C’è il vertice Ue migranti, ma Salvini è impegnato tra comizi e Barbara D’Urso

Il populismo di Salvini è dunque sempre più evidente. Ha fatto una campagna elettorale per le Europee spingendo sul tasto delle politiche sbagliate dell’Unione sull’immigrazione; ha detto che sarà lui a cambiare le regole europee anche su questo tema; ha detto che quanto fatto finora è completamente sbagliato. Poi, però, quando c’è da essere presenti ai vertici UE migranti lui non c’è mai. Il cambiamento di cui parla dai comizi – ne ha parlato anche oggi a Novate Milanese e da Barbara d’Urso dove è stato ospite in collegamento a Pomeriggio Cinque – è solo una facciata.

