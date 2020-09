Veronica Lario scrive a Berlusconi dopo 12 anni: «Addolorata per il virus che ti ha colpito»

Fanno parte della storia recente d’Italia. Veronica Lario e Silvio Berlusconi hanno caratterizzato un intero ventennio sia con il loro legame matrimoniale, sia con il loro divorzio, reso pubblico per il ruolo da premier rivestito all’epoca dei fatti dal Cavaliere. Per 12 anni, da quella data, non c’era più stata alcuna interazione tra loro, se si eccettua una brevissima parentesi nel 2009 quando si trovarono per poco tempo nello stesso luogo per festeggiare un compleanno di uno dei nipoti.

LEGGI ANCHE > De Benedetti fa gli auguri a Berlusconi, ma dice che è stato nocivo al Paese e un imbroglione

Veronica Lario e il messaggio di auguri a Silvio Berlusconi

Oggi, però, dopo le notizie che hanno riguardato lo stato di salute di Silvio Berlusconi, che il 3 settembre è risultato positivo al coronavirus, Veronica Lario ha deciso di mettere da parte i dissapori e di rivolgere un messaggio alla segreteria di Arcore: «Sono addolorata e anche un po’ preoccupata – ha affermato l’ex moglie di Berlusconi -, ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla». Il messaggio è stato riportato in esclusiva dal quotidiano La Repubblica.

La storia di Veronica Lario

Veronica Lario, pseudonimo di Miriam Raffaella Bartolini, è stata la compagna di vita storica di Silvio Berlusconi. La coppia è sempre stata molto particolare, dal momento che Veronica non ha mai mancato di esprimere pubblicamente delle posizioni discordanti rispetto a quelle del marito. Una manifestazione di indipendenza che era sempre stata vista di buon occhio dalla sinistra progressista. Dopo lo scandalo della partecipazione di Silvio Berlusconi al 18esimo compleanno di Noemi Letizia e dopo le altre vicende che hanno visto coinvolto l’allora presidente del Consiglio in affari legati alla sua vita sentimentale, ci fu il divorzio milionario del 2009. Un clamoroso assegno di pagamento mensile (inizialmente previsto da 3 milioni di euro, poi passati a 1,4) venne poi annullato in via definitiva. Ma Veronica Lario, dopo un accordo con Silvio Berlusconi, non fu costretta a restituire la somma fino a quel momento percepita, come invece la sentenza avrebbe imposto.