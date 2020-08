I vergognosi commenti alla notizia dell’aggressione al ragazzo di colore sulla spiaggia di Grosseto

Mamady Dabakh Mankara, un ragazzo di colore di 25 anni, è stato pestato sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, per il colore della sua pelle, da parte di un uomo che dapprima ha iniziato ad apostrofarlo con insulti razzisti e successivamente è passato alle mani. Un uomo che, oltretutto, si trovava in spiaggia con la sua famiglia, tra cui il figlio di 7 anni che avrebbe chiesto al padre di smetterla.

La vittima risiede in Italia da un anno e lavora presso una Onlus che si occupa di giovani disabili. Per ulteriori informazioni sull’episodio vi rimandiamo all’articolo di FanPage dal quale abbiamo raccolto dei commenti atroci, che vi andiamo a riportare:

Mamady a 25 anni subisce aggressione razzista: “Mi hanno detto voi negri in spiaggia no”