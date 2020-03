Perché non si possono acquistare matite e pennarelli in alcuni supermercati

Gli scaffali pieni di articoli di cancelleria, matite e pennarelli. Ma, contemporaneamente, anche tanti cartelli con l’indicazione del divieto di acquisto di questi stessi prodotti. Un possibile effetto del decreto del governo che ha lasciato aperti gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità. La vendita cancelleria vietata da alcuni esercenti sarebbe stata una scelta dettata da un problema di interpretazione del documento ufficiale.

LEGGI ANCHE > Con il decreto Cura Italia, la laurea in medicina diventa abilitante: ci saranno 10mila medici in più

#aveterottoilmazzo

MR ESSELUNGA #Esselunga perché articoli cancelleria NO (Perché Non è considerato bene di consumo in questo momento)

Invece nello stand accanto ti vende tranquillamente i prodotti per la stampante, accessori cellulari compresa la pellicola per lo schermo? pic.twitter.com/yNYJi42V78

— GabrielGDriver (@HoidragGabriel) March 16, 2020