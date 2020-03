In piena emergenza legata al coronavirus c’è anche chi vuole tornare nel nostro paese dalla sua famiglia, è il caso di Vasco Rossi. Il Kom ha una casa a Los Angeles in cui stava lavorando per registrare delle nuove canzoni, come testimoniano anche i recenti post con Ultimo e quelli sul social del cantante, ma ha dichiarato di voler tornare a casa e lo ha fatto proprio oggi con l’ultimo volo disponibile dato che il presidente Donald Trump ha chiuso il traffico aereo da e per l’Europa.

In un momento delicato per l’Italia tra il rischio di rimanere a lungo lontano e il tornare per stare vicino alla sua famiglia il rocker di Zocca ha deciso per quest’ultima opzione, come ha annunciato sui suoi social avendo anche parole non certo lusinghiere per il presidente Trump:

“Allora ragazzi, la cosa è da fantascienza. (S)Trump questa sera ha dichiarato di chiudere completamente i confini degli Stati Uniti, a tutti i voli da tutta Europa. Quindi non potrà partire e arrivare nessun aereo dalla e per l’Europa. Pensate che questo andrà in onda da venerdì sera. E io partirò giovedì, con l’ultimo volo che viene in Europa. È pazzesco”.

Vasco Rossi è tra le star che hanno partecipato alla campagna spontanea #iorestoacasa, ma soprattutto è stato testimone oculare della negligenza negli Stati Uniti dove si è passato rapidamente dal “è solo un’influenza” alla sospensione per la prima volta nella storia dell’NBA. Basti ricordare che per la morte della leggenda Kobe Bryant il carrozzone era andato avanti, perché in America per nulla al mondo lo show si può fermare. Stavolta però lo stop è arrivato, ma il blasco ha anche testimoniato che ci sono ancora pochi casi perché il tampone costa 3200 dollari e non tutti possono permetterselo:

“Ragazzi la cosa è seria. Questa è una vera guerra. Dovete Seguire le direttive per non aggravare la situazione. Per il bene vostro e degli altri è il momento di combattere anche contro se stessi per avere un comportamento intelligente e responsabile. Un abbraccio forte e un ringraziamento speciale a tutte le infermiere, gli infermieri i medici e tutto il personale sanitario impegnato in prima linea che in questo momento sta affrontando con coraggio e grande impegno questa gravissima situazione!”

Fino a questo momento Vasco Rossi non ha parlato del rinvio del tour, mentre proprio oggi è arrivata la notizia che Luciano Ligabue ha posticipo quello del prossimo maggio direttamente al 2021.

I concerti di Vasco Rossi, il tour per ora si fa

Il Kom partirà con il tour nei festival che toccherà le seguenti date:

10 giugno: Firenze Rocks, Visarno Arena

15 giugno: I-Days Milano, MIND Milano Innovation District (Area Expo)

19 giugno: Rock In Roma, Circo Massimo

20 giugno: Rock In Roma, Circo Massimo

26 giugno: Imola, Autodromo

Il grande concerto di Imola, se confermato, potrebbe essere aperto da Emma Marrone, mentre le foto con Ultimo hanno fatto pensare ad un’ospitata dell’artista romano in una delle date al Circo Massimo. Coronavirus permettendo.