Moltissimi artisti stanno rinviando all’autunno o a data da destinarsi i loro concerti in programma ad aprile, ma fino a questo momento nessuno aveva annunciato un rinvio per le date di maggio ed il primo è Luciano Ligabue. Il rocker di Correggio ha deciso di rinviare il suo tour europeo di un anno, infatti tutte le date sono state riposizionate a maggio 2021. La decisione è stata presa per consentire a tutti di godere al meglio del concerto in Europa quando l’emergenza sara verosimilmente finita, anche perché nei prossimi mesi tutto il continente dovrà vedersela con il coronavirus che è stato ufficialmente dichiarato pandemia.

Queste le nuove date del tour di Luciano Ligabue

il 16 maggio 2021 al LKA Longhorn di Stoccarda (recupero del 7 maggio 2020)

(recupero del 7 maggio 2020) il 18 maggio 2021 alla Muffathalle di Monaco di Baviera (recupero del 5 maggio 2020)

(recupero del 5 maggio 2020) Il 21 maggio 2021 allo Shepherd’s Bush Empire di Londra (recupero del 26 aprile 2020)

(recupero del 26 aprile 2020) il 23 maggio 2021 alla Melkweg di Amsterdam (recupero del 23 aprile 2020)

(recupero del 23 aprile 2020) il 26 maggio 2021 al Cirque Royal di Bruxelles (recupero del 1 maggio 2020)

(recupero del 1 maggio 2020) il 27 maggio 2021 al Bataclan di Parigi (recupero del 28 aprile 2020)

(recupero del 28 aprile 2020) il 29 maggio 2021 al Razzmatazz di Barcellona (recupero del 9 maggio 2020)

I rimborsi dei biglietti del tour di Luciano Ligabue

Per quanto riguarda i rimborsi, gli organizzatori del tour fanno sapere che i biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti e che ulteriori informazioni sui siti di Friends & Partner e di TicketOne. Nei giorni scorsi anche il cantante si era detto preoccupato per la situazione sanitaria nazionale, invitando tutti a restare a casa: “La cosa è seria, ragazzi. Aiutiamoli(ci) a contenere il contagio. #iorestoacasa #coronavirus #covid19italia #covid19”