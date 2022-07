Sui social si può battezzare una variante del Covid (Centaurus) assegnando un nome che tutti utilizzano

Quanto possono influenzare la nostra realtà i social? Moltissimo, anche quando si tratta di questioni che – prima dell’esistenza delle piattaforme – erano appannaggio esclusivo di istituzioni scientifiche. Prendiamo la sottovariante di Omicron, chiamata BA.2.75 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che a molti è nota come variante Centaurus. Come nasce questo nome che non è mai stato riconosciuto dalle autorità sanitarie che si occupano di nominare le varianti? La scelta è frutto della decisione di un utente Twitter che, nel corso della pandemia, è stato attivo producendo contenuti in merito, cercando di capire la questione ma che – effettivamente – non ha nessun tipo di qualificazione per fare una cosa del genere. Sia i social che i giornali, però, hanno iniziato a chiamare la variante con questo nome.

Da dove arriva il nome della variante Centaurus?

I have just named BA.2.75 variant after a galaxy.

Get used to it. Today, I’m in command of anything pandemic. pic.twitter.com/JNkxlRI9Hv — Xabier Ostale (@xabitron1) July 1, 2022

L’utente Twitter in questione, Xabier Ostale, si è dimostrato appassionato delle questioni relative alla pandemia e conscio del potere che avrebbe avuto dando un nome di questo tipo (ben più semplice da ricordare rispetto a una lettera dell’alfabeto greco o a una sequenza alfanumerica). Attualmente il nome più utilizzato e riconosciuto dalle persone per indicare la variante, come ha evidenziato Motherboard intervistando anche Xabier Ostale, è proprio Centaurus. Come è possibile?

Le prime evidenze che Centaurus e BA.2.75 hanno iniziato ad essere utilizzate in maniera interscambiabile risalgono a inizio luglio, su Twitter, dopo che l’utente ha scelto di ribattezzare così la variante. «Ho appena battezzato la variante BA.2.75 con il nome di una galassia – ha scritto l’uomo – Il suo nuovo nome è variante Centaurus. Abituatevi. Oggi, sono al comando di qualsiasi cosa legata alla pandemia»

Talmente tanta consapevolezza del potere dei social che, alla fine, ha avuto ragione lui. Sui motivi che lo hanno spinto a scegliere proprio questo nome è stato chiaro: «Penso che l’alfabeto greco non sia una scelta adeguata. Le galassie sono tante e hanno nomi accattivanti».