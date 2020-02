Vanessa Bryant è salita sul palco allestito per la cerimonia di commemorazione di Kobe Bryant allo Staples Center di Los Angeles con un vestito scuro e con tanta dignità sul volto. Il suo discorso, nel momento esatto in cui il mondo intero prende consapevolezza del definitivo addio a uno dei personaggi più rappresentativi del nostro secolo dopo l’incidente aereo che lo ha portato via il 26 gennaio 2020, è davvero commovente.

LEGGI ANCHE > Il post Instagram di Vanessa, la moglie di Kobe Bryant

Vanessa Bryant, oltre al marito, deve ricordare anche la figlia Gianna Maria che si trovava insieme al campione dei Lakers sull’elicottero che si è schiantato sulle colline di Los Angeles. Una difficoltà ulteriore per una madre che deve andare avanti e deve averne la forza, anche per permettere alle altre figlie di vivere una vita per quanto possibile serena. Le sue parole, tuttavia, hanno commosso il mondo.

«Dio – ha detto Vanessa Bryant – sapeva che Kobe e Gianna non potevano vivere separati, per questo li ha portati via insieme. Spero che vi divertirete in paradiso, fino a quando, un giorno, io vi raggiungerò».

“May you both rest In peace and have fun in heaven… until we meet again one day.”

Vanessa Bryant at the memorial

of Kobe Bryant and Gigi Bryant #KobeFarewell pic.twitter.com/kxcVmp0Aqn

— The Cruz Show (@TheCruzShow) February 24, 2020