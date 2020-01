Il post Instagram di Vanessa, la moglie di Kobe Bryant: «Siamo devastate dalla sua morte»

Il dolore per la morte di Kobe Bryant e della figlia 13enne Gianna è ancora fortissimo. Quel tragico incidente in elicottero ha spezzato due vite: la prima, quella della leggenda NBA, ha provocato lacrime e rabbia in tanti appassionati, ma anche in chi non è mai stato coinvolto nella storia sportiva del cestista; la seconda, quella della giovane ragazza che sognava di ripercorrere le grandi orme lasciate dal padre, ha reso questa triste vicenda ancor meno sopportabile.

LEGGI ANCHE > Kobe Bryant corpo identificato. Gli omaggi del Milan e dei prossimi Oscar

Se gli appassionati di tutto il mondo stanno vivendo giorni di lutto, da quel tragico pomeriggio di domenica 26 gennaio la famiglia di Kobe Bryant è devastata. Quel maledetto volo nella nebbia e quell’altrettanto elicottero che si è schiantato al suolo provocando la morte di tutti quelli che erano a bordo. Famiglie spezzate, improvvisamente. E anche a loro è dedicato il primo pensiero di Vanessa, moglie della leggenda NBA.

Il primo pensiero di Vanessa, moglie di Kobe Bryant

«Io e le mie figlie siamo completamente devastate dall’improvvisa perdita di mio adorato marito Kobe – ha scritto Vanessa Bryant su Instagram -, il meraviglioso padre dei nostri figli e della mia bella e dolce Gianna una figlia amorevole, generosa e una meravigliosa sorella per Natalia, Bianka e Capri». Un dolore indescrivibile per due morti improvvise, ingiustificate. Immotivate.

Il ringraziamento

«Io e le mie ragazze vogliamo ringraziare le milioni di persone che ci hanno dimostrato il loro sostegno e amore in questo momento orribile. Grazie per tutte le vostre preghiere. Ne abbiamo bisogno – prosegue la moglie di Kobe Bryant su Instagram -. Siamo devastate per le famiglie che hanno perso i loro cari domenica e condividiamo il loro dolore. Non ci sono parole per descrivere la nostra sofferenza in questo momento. Mi conforta il pensiero che Kobe e Gianna sapevano di essere amati profondamente. Siamo stati incredibilmente fortunati ad averli avuti nelle nostre vite. Vorrei fossero qui con noi per sempre. Sono i nostri meravigliosi doni del cielo che ci sono stati portati via troppo presto. Non sono sicura di quello che ci riserverà oggi la vita ed è impossibile immaginare cosa sarà senza di loro. Ma ci svegliamo ogni giorno cercando di farcela, con Kobe e la nostra piccola Gigi che ci illuminano la via. Il nostro amore per loro è senza fine, incommensurabile. Vorrei poterli abbracciare, vorrei poter dare loro un bacio. Averli con noi, per sempre».

(foto di copertina: da profilo Instagram di Vanessa Bryant)enne