Valtellina, frana causata da bomba d’acqua travolge auto: morti due adulti e una bambina, grave piccolo di 5 anni

Dalla Lombardia, precisamente dalla Valtellina, arriva notizia di un incidente terribile. Una frana a Chiesa Valmalenco ha travolto una macchina su cui viaggiavano una coppia, il figlioletto di 5 anni e una bimba – amica del piccolo – i cui genitori viaggiavano dietro l’automobile travolta. La frana improvvisa, causata da una bomba d’acqua di qualche minuto, ha travolto la macchina e per i due genitori e la bimba non c’è stato niente da fare. Recuperato e ricoverato in ospedale in gravissime condizioni il bimbo.

I genitori della bimba hanno scavato a mani nude nel fango

Nella macchina dietro quella travolta dalla frana viaggiavano i genitori della bambina. Entrambi hanno provato, a mani nude, a scavare per salvare la figlia e gli altri ma non c’è stato nulla da fare. Per i due adulti e la piccola il colpo è stato fatale, rimane in vita solo il bimbo di cinque anni, che versa in condizioni gravissime. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un 49 enne di, ferito all’addome e trasportato a Lecco.

Nella zona sono comuni le slavine invernali

La sindaca di Chiesa, Renata Petrella, ha commentato il terribile incidente: «In quella zona poi le frane sono abbastanza frequenti» ma, comunque, lo sono di più le slavine invernali. Il distacco verificatosi questo pomeriggio a Chiareggio, località di Chiesa Valmalenco in provincia di Sondrio, non ha precedenti. Anche questa, forse, tra le ragioni che hanno colto di sorpresa la famiglia di turisti della provincia di Varese.

Non si esclude che altre persone possano essere rimaste travolte dalla frana

L’enorme frana ha trascinato la macchina nel torrente Mellero e a nulla è servito l’intervento di due ambulanze, un’auto medica (da Sondrio) e due elicotteri (da Sondrio e Como). Dal fango sono stati tirati fuori prima i cadaveri dei due genitori e poi il corpo della bambina. Il piccolo, trovato ancora vivo, è stato caricato a bordo di uno degli elicotteri per essere portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il comandante provinciale dei carabinieri ha affermato che «solo la macchina dei turisti è stata perà travolta dalla frana» ma che ancora non si esclude che ci possano essere altre persone travolte e intrappolate sotto il fiume di detriti, fango e acqua.