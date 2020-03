La festicciola della Lega per festeggiare la vittoria alle suppletive in Umbria (violando il decreto del governo)

Le istituzioni devono dare il buon esempio. Questo, però, non è arrivato dai festeggiamenti della Lega per la vittoria di Valeria Alessandrini alle suppletive in Umbria, per il seggio rimasto vacante alla Camera dei deputati. La gioia per il successo poteva essere gestita in maniera diversa e non con un evento – privato – in una villa di Terni alla presenza di oltre sessanta persone. Insomma, giusto essere felici, ma non contravvenendo alle indicazioni inserite anche nell’ultimo decreto approvato dal governo e inserito in Gazzetta Ufficiale domenica 8 marzo.

LEGGI ANCHE > Il sindaco di Bergamo chiede di chiudere tutto per due settimane: «Come fosse agosto» | VIDEO

Le immagini della festa nella villa di Terni sono state anche diffuse sui social dai protagonisti stessi. Le fotografie sono state postate anche dalla deputa leghista Barbara Saltamartini, anche lei presente al piccolo party organizzato per festeggiare il trionfo di Valeria Alessandrini.

Valeria Alessandrini e la festa per la vittoria alle suppletive

Il Dpcm dell’8 marzo sconsiglia fortemente gli assembramenti e non solo nelle città incluse nell’elenco delle zone rosse. Terni, infatti, non fa parte dell’ultima direttiva del governo, ma come per tutte le altre città d’Italia è stato consigliato di tenere comportamenti adatti per evitare la possibilità di proliferazione dei contagi. Insomma, quella festa con 60 persone poteva essere evitata e i festeggiamenti poteva essere svolti in maniera più intima e sobria.

I commenti

Sotto alle foto diffuse dalla deputata leghista per celebrare la vittoria di Valeria Alessandrini, infatti, in molti hanno criticato questo atteggiamento sconsiderato da parte dei partecipanti che, tra le tante cose, hanno posato in diverse immagini abbracciati e molto vicini. Insomma, hanno del tutto ‘disobbedito’ a quei precetti che sono stati discussi da settimane, da quando il Coronavirus è arrivato in Italia.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Barbara Saltamartini)