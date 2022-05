Il portale di ricerca dei vaccini negli USA è diventato un sito porno russo

Il dominio è scaduto e non è stato rinnovato. E ora quell'url è diventata la porta per accedere a una piattaforma di contenuti per adulti

Un bel progetto online per raccogliere e dare al pubblico informazioni sui luoghi in cui vi era ancora disponibilità di vaccini anti-Covid. Poi, però, tutto è scaduto. Non i prodotti per la campagna di immunizzazione, ma il dominio. E ora, collegandosi a quello stesso portale utilizzato dagli statunitensi in tutto il 2021, ci si ritrova davanti a contenuti di carattere pornografico. Questa è la storia del sito VacFind che prima apriva le porte alle iniezioni di Pfizer e Moderna, mentre ora apre le porte a un sito porno in lingua russa.

Il progetto, che si è rivelato molto utile nelle fasi iniziali della campagna di immunizzazione anti-Covid negli Stati Uniti, è nato nel febbraio del 2021 a Portland. Si trattava – perché ora dobbiamo necessariamente parlare al passato – di un database nazionale open source in cui era costantemente aggiornato il numero di prodotti anti-Covid disponibili e permetteva ai cittadini-utenti di recarsi nel centro vaccinale dove le scorte non erano esaurite, o di prenotarsi in un luogo senza il rischio di dover tornare a casa privi di vaccino.

VacFind, il sito di vaccini diventato un sito porno

Non si trattava, occorre sottolinearlo, di un sito istituzionale. Il portale VacFind, infatti, era gestito da un gruppo di volontari che si erano impegnati nell’aggiornamento più costante possibile. Poi, vista la vastità della rete, questo sito è rimasto nel dimenticatoio per via della presenza di altri portali simili che hanno fagocitato la sua crescita. Sta di fatto che, con il passare del tempo (e con la campagna vaccinale negli USA che è corsa immediatamente fin dai primi giorni di disponibilità dei prodotti), quel progetto si è lentamente spento. Fino al clamoroso epilogo.

Piccola storia di un dominio scaduto

Uno dei fondatori di VacFind, contattato da Vice, ha detto che il progetto ha iniziato a perdere le sue funzioni nel mese di maggio dello scorso anno, con il dominio di un anno che sarebbe scaduto poco dopo l’inizio della primavera del 2022. E così è stato: dominio non rinnovato e rimesso sul mercato. Ad accaparrarselo è stato un portale russo dedito all’intrattenimento video per adulti. Insomma, una finestra utilizzata come link per rimandare a un sito porno in lingua russa. Le magie dell’internet.