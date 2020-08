I commenti dei No-Vax a un articolo che parla di un nuovo vaccino australiano

Nel mondo si sta lavorando alla realizzazione di diversi vaccini anti-Covid. Alcuni sono in fase avanzata e si spera possano essere disponibili quanto prima, molti altri invece sono ancora alla “fase 1”, come il vaccino australiano oggetto di questo articolo di Fanpage. Si parla di un vaccino promettente in termini di efficacia e di sicurezza per quanto concerne eventuali effetti indesiderati. Per i dettagli sul vaccino vi rimandiamo all’articolo che vi abbiamo linkato. Come è nostra abitudine fare in questa rubrica, ci concentreremo invece sui commenti alla notizia, tratti dal post della pagina facebook di Fanpage, dove è stata pubblicata. Purtroppo, come spesso accade, alla vista di notizie riguardanti i vaccini, decine di no-vax, di complottisti e di Covid-negazionisti si sono affrettati a dare il peggio di loro.

Dall’articolo di Fanpage: