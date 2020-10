L’agenzia europea del farmaco ha dato il via all’«iter di approvazione del vaccino»

Buone notizie sul fronte del vaccino in Italia e in Europa. L’Ema ha confermato che l’iter per l’approvazione del vaccino Covid di Oxford e di AstraZeneca può cominciare, visti i primi dati emersi. Tra tutti i vaccini è il primo – precisa Ema – ad arrivare a quella fase in Europa. Questo non vuol dire che si possa definire il più sicuro sul campo, non ancora, ma è un inizio che lascia ben sperare fino a che il vaccino AstraZeneca non verrà sottoposto all’analisi del Chmp (Comitato per i medicinali per uso umano).

Vaccino AstraZeneca più avanti di tutti

Sicuramente un grande merito quello del vaccino AstraZeneca: «L’inizio della “rolling review” vuol dire che il comitato per i medicinali umani ha iniziato a valutare il primo set di dati, che viene dagli studi di laboratorio (non dai dati clinici)» e questo è il primo passo che i farmaci devono fare per arrivare poi ad essere messi in commercio. L’analisi dei dati è cominciata sulla base dei risultati preliminari di studi non clinici e clinici che hanno evidenziato come il vaccino inneschi la produzione di anticorpi e cellule T del sistema immunitario, adibito a difendere naturalmente il nostro organismo. Proprio queste tipologie di cellule agiscono andando a prendere di mira il virus.

Risultati nelle prossime settimane

I risultati delle sperimentazioni su larga scala che si stanno facendo saranno disponibili se non nelle prossime settimane sicuramente nei prossimi mesi. Sarà a quel punto che capiremo quanto efficace sia il vaccino nel proteggere dal Covid-19 e soltanto dopo altri cicli di successive revisioni. Gli ottimi risultati ottenuti dal vaccino in questione arrivano nonostante ci sia stato uno stop di alcuni giorni nei lavori dovuto alla revisione dei dati su alcuno pazienti che sembravano mostrare effetti collaterali gravi.