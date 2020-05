Il vaccino creato a Pomezia e i risultati positivi sulle cavie

Arrivano buone notizie dai test sul vaccino anti-Coronavirus condotti sul trattamento creato in laboratorio dalla Takis di Pomezia. Dopo averlo sperimentato in provetta, si è passati a testarlo anche sulle cavie (i topi da laboratorio) e, anche in questo caso, i risultati mostrerebbero buone indicazioni sulla sua efficacia contro il Sars-CoV-2. L’esito positivo è avvenuto all’interno della struttura dell’Istituto Spallanzani di Roma, dove si sta cercando di mettere a punto tutto il necessario per rendere efficace questa immunizzazione per poi procedere (ma serviranno ancora mesi) alla produzione di un vaccino.

«Grazie alle competenze dello Spallanzani, per quanto ne sappiamo, siamo i primi al mondo ad aver dimostrato la neutralizzazione del coronavirus da parte di un vaccino – ha detto Luigi Aurisicchio, amministratore delegato di Takis -. Ci aspettiamo che questo accada anche nell’uomo». La speranza, dunque, è che quanto mostrato fino a questo momento rappresenti una strada da seguire per la creazione e la produzione di un vaccino anti-Coronavirus. Non solo a livello italiano, ma globale.

Vaccino anti-Coronavirus, l’esito dei test sulle cavie

Il tutto si è basato isolando cinque tipologie di vaccino studiate in laboratorio. Due di questi, quelli che hanno presentato i risultati migliori, sono stati inviati all’Istituto Lazzaro Spallanzani della capitale per proseguire la sperimentazione sui topi. Il tutto è partito dal siero ricavato dal sangue ricco di anticorpi anti-Covid. La quantità di anticorpi sembrerebbe, almeno sulle cavie, esser riuscita a bloccare il virus.

I risultati incoraggianti

«I risultati ottenuti ad oggi sono incoraggianti e ben oltre le aspettative – ha proseguito l’ad di Takis -. Dopo una singola vaccinazione, i topi hanno sviluppato anticorpi che possono bloccare l’infezione del virus Sars-CoV-2 sulle cellule umane». I test, ora, proseguiranno per dare risultati ancora più evidenti e certezze scientifiche. Elementi base per la produzione di un vaccino.

