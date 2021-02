La slot machine dei vaccini a New York

Nello stato di New York il sistema che permette di prenotare il vaccino alle persone che ne hanno diritto è in tilt. Huge Ma, un ingegnere specializzato in software, ha sviluppato un sistema di prenotazione dei vaccini disponibili nella città di New York. In meno di due settimane – come ha raccontato anche il New York Times – grazie alle sue competenze informatiche è stato capace di creare, con meno di 50$, un sito in grado di fornire le disponibilità di dosi del vaccino negli ospedali della città. Si chiama TurboVax ed è legato a una pagina Twitter che notifica agli utenti iscritti gli appuntamenti disponibili e la possibilità di prenotare.

TurboVax, ottenere una dose vaccini a New York è affidato alla sorte

Il sistema pubblico di prenotazione nella città di New York – e non solo – è in tilt. Non è possibile prenotare una dose nemmeno se si è parte delle fasce cui spetta. Huge ha preso la questione come una sfida persona: «Volevo provare che una persona, con un po’ di motivazione, può fare qualcosa. Non era una priorità per il governo ma tutti possono giocare un ruolo in questa pandemia e io, nel mio piccolo, sto facendo quello che posso per facilitare la vita ai cittadini». Finora nella città di New York l’accessibilità differenziata ai vaccini ha causato una serie di problemi – riconosciuti dall’autorità newyorkese – compresa l’iniquità nella distribuzione. I vaccini, infatti, vengono distribuiti in maniera iniqui e vanno maggiormente alle persone bianche e in minor parte alla comunità nera e alla comunità marrone (brown community, ovvero tutte quelle persone la cui sfumatura di pelle è compresa in questo tono).

TurboVax Twitter: notifiche degli appuntamenti agli iscritti

Huge ha potuto sviluppare questo sistema in quanto negli Stati Uniti ci sono gli opening API, che danno la possibilità ai cittadini di accedere alle informazioni relative alle dosi di vaccino disponibili negli ospedali della città. La pagina Twitter legata a TurboVax ha visto una crescita esponenziale dei follower – che al momento sono quasi 29 mila e sono in crescita costante -. Il sistema sta continuando a funzionare, seppure con i rallentamenti dovuti al fatto che dietro la gestione c’è una sola persona, e sono in molti a ringraziare per la possibilità di prenotare un appuntamento. Tutto affidato alla sorte, quindi, o alla voglia e alla disponibilità di tempo per fare refresh continuamente sulla pagina ed essere più veloci degli altri.