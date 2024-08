Se i giornali sono in crisi, i social stanno benissimo

L’informazione passa anche dai social network, ma i numeri degli utenti unici che si collegano alle pagine dei quotidiani online è di gran lunga inferiore rispetto a coloro i quali frequentano le piattaforme. Il recente report dell’Osservatorio sulle Comunicazioni di Agcom (relativo al mese di marzo del 2024) mostra come sia in continua e costante crescita il dato sugli utenti italiani che utilizzano i social network. In alcuni casi si tratta delle conferma di quanto già registrato nel corso degli anni precedenti, in altri – vedi il caso TikTok – si registra un aumento nel numero di visualizzazioni e ore di navigazione su queste piattaforme.

LEGGI ANCHE > Il de profundis dell’informazione cartacea italiana

Come detto, l’Osservatorio sulle Comunicazioni di Agcom ha messo in parallelo i dati sugli utenti italiani social network nel marzo del 2024 con quelli raccolti nello stesso periodo dello scorso anno:

«Passando ai portali e communities che offrono in maniera prevalente contenuti generati dai propri membri, fra cui i siti e applicazioni di social network , con oltre 39 milioni di utenti unici raggiunti nel marzo 2024, si evidenzia una crescita su base annua, sia dei visitatori (+644 mila) che del tempo da loro dedicato alla navigazione (24 ore e 21 minuti, circa 3 ore in più rispetto a marzo 2023). Limitando l’analisi ai servizi di social networking, ai primi posti riscontriamo le piattaforme riconducibili al gruppo META: Facebook con 36,7 milioni di utenti e Instagram con 32,8 milioni di visitatori che ottengono, se paragonati ai valori di marzo 2023, una crescita rispettivamente dello 0,7% e del 4,0%. Altrettanto significativa l’evoluzione di TikTok (Gruppo Bytedance) e di X (precedentemente denominato Twitter) che hanno registrato, nel confronto con marzo 2023, un incremento dei propri visitatori, rispettivamente, del 7,4% e del 2,4%».

Facebook è rimasto pressoché stabile rispetto allo scorso anno e anche rispetto al triennio precedente. Prosegue, invece, nella sua ascesa TikTok.

Utenti italiani social network, i numeri

I numeri resi pubblici da Agcom suggeriscono come la maggior parte delle piattaforme mostrino il segno “più” rispetto all’anno precedente e molte di loro continuano a veder crescere il numero degli utenti unici.

Instagram, per esempio, continua a veder crescere il numero degli utenti unici mensili: nel marzo del 2021 erano 28,8 milioni, nel marzo del 2023 erano 31,5 milioni e nel 2024 si è toccata la vetta con 32,8 milioni. Una crescita costante simile a quella registrata da TikTok, il cui impatto sul mercato dei social è più evidente: dagli 8,9 milioni di utenti unici mensili del marzo 2021, ai 22,2 milioni del marzo di quest’anno.

Cresce, a sorpresa, anche X. La piattaforma di Elon Musk è arrivata a toccare quota 17 milioni di utenti unici mensili, aumentando di 400mila unità la rilevazione del marzo 2023. Sorprende, in negativo, il dato relativo a LinkedIn: è la piattaforma social (seppur condizionata da presupposti e da un ecosistema differente) ad aver realizzato il maggior peggioramento rispetto al 2023.