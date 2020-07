In un’intervista al Corriere della Sera, l’immunologo Anthony Fauci, a capo della task force anti-Covid-19 di Donald Trump, racconta dell’errore del presidente nel non ascoltare gli esperti e del suo cambio di rotta.

«Diciamo che non era stata una buona idea relegarci in seconda fila. Deve averci ripensato, visto che ci ha rimessi in prima fila», ha spiegato Fauci. «[Trump] Non ha mai cercato di licenziarmi, anche se i giornali lo hanno scritto. In realtà mi ascolta molto, anche se non tutte le volte. Adesso è molto interessato a riaprire il Paese e a riattivare l’economia.»

Anthony Fauci sulla decisione di Trump di abbandonare l’Oms

«Ritengo che l’Oms sia un istituto imperfetto e con molti punti deboli. Ha bisogno di profondi miglioramenti», ha spiegato l’immunologo. «Tuttavia resta un’organizzazione importante, di cui il mondo ha bisogno. Inoltre penso che Tedros Adhanom sia un buon direttore dell’Oms».