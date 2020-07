Record contagi in USA, Trump: «sarebbe peggio se avessi ascoltato esperti»

Secondo i dati della Johns Hopkins University, gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record di contagi giornalieri: più di 60.000 in 24 ore. Nonostante i casi di contagio siamo oramai tre milioni, Donald Trump ha detto che «sarebbe peggio se avessi ascoltato esperti». Intolte, il Presidente gli USA continua a fare pressione per la riapertura di scuole e università. A quanto pare, le disastrose conseguenze delle riaperture premature in stati come l’Arizona, la Florida e il Texas, non sono bastate.

Trump ha nuovamente celebrato il suo operato nell’affrontare l’emergenza sanitaria con un’altra fake news (accusando i “Lamestream Fake News Media” di non volerla riportare). In un tweet del 7 luglio, il presidente ha detto che gli USA hanno il tasso di mortalità più basso al mondo. In realtà, ci sono almeno altri 14 Paesi pesantemente affetti dalla pandemica dove la mortalità è più bassa.

Why does the Lamestream Fake News Media REFUSE to say that China Virus deaths are down 39%, and that we now have the lowest Fatality (Mortality) Rate in the World. They just can’t stand that we are doing so well for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

«Faremo pressione sui governatori e su tutti gli altri perché le scuole vengono riaperte» ha detto il presidente, ancora una volta minimizzando i rischi del Covid-19, che ha causato più di 131,000 solo negli Stati Uniti. «E’ quello che vogliono tutti. Lo vogliono le mamme, lo vogliono i papà e lo vogliono i ragazzi».

Il governatori repubblicani di Texas e Florida, dove i centri di rianimazione sono ormai pieni, hanno annunciato il loro supporto alla proposta di Trump.

Trump si scaglia nuovamente contro il virologo Fauci

«Nel nostro Paese siamo in un buon posto, non sono d’accordo con lui», è così che il presidente ha risposto in una recente intervista alle parole del virologo Anthony Fauci che ha, per l’ennesima volta, invitato la casa bianca a prendere il virus più seriamente. «Il dottor Fauci aveva detto non indossare le mascherine e ora dice di indossarle, e aveva detto di non chiudere alla Cina mentre io l’ho fatto ugualmente. Non ho ascoltato i miei esperti e ho vietato l’ingresso alla Cina. Se non l’avessi fatto – ha aggiunto il presidente americano – oggi staremmo peggio. E invece abbiamo fatto un buon lavoro».