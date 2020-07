USA: nuovo record contagi, continua il dibattito mascherine

Mentre continua l’acceso dibattito sull’uso delle mascherine, gli USA tornano a superare il loro precedente record di contagi giornalieri con 77,000 casi e quasi 1000 decessi da Covid-19 registrati nella giornata del 16 luglio.

Le 969 vittime sono il numero più alto dal 10 giugno. Florida, Carolina del Sud e Texas son gli stati più colpiti con cifre record. In Texas e in Arizona, inoltre, gli obitori hanno raggiunto la loro capacità massima.

Gli americani, intanto, sembrano essere sempre più divisi su come affrontare la pandemia, con numerosi politici, tra cui Donald Trump, ed elettori repubblicani che continuano a spingere per la riapertura di scuole ed imprese e a dubitare l’utilità di indossare le mascherine in pubblico.

Il governatore conservatore della Georgia Brian Kemp, ad esempio, ha recentemente fatto causa alla sindacata di Atlanta, le democratica Keisha Lance Bottoms e altri membri del consiglio comunale della città per aver imposto l’uso delle mascherine in pubblico.

«Le mascherine salvano vite. Un uso migliore dei soldi dei contribuenti sarebbe quello di effettuare più test e cercare di tracciare i contagi», ha detto la sindaca, ribadendo la validità del nuovo ordine esecutivo. «Se essere denunciati dallo stato è quello che serve per salvare delle vite ad Atlanta, allora ci incontreremo in tribunale».

In Georgia, uno degli stati più colpiti del sud, sono stati registrati 131,275 casi di Covid-19 e 3,104, secondo i dati del 15 luglio del dipartimento di sanità nazionale.

I politici, gli esperti e il continuo cambio di rotta degli USA durante la pandemia

Secondo Reuters, il 16 luglio, il Texas ha registrano più di 15,000 nuovi casi di Covid-19, la Florida 14,000 e la California 10,000, dei numeri impressionanti in parti attribuiti alle riaperture premature e a un continuo cambio di rotta da parte delle istituzioni.

Anthony Fauci, intanto, ha avvertito la casa bianca che i contagi potrebbero eccedere i 100,000 al giorno se la popolazione non comincia seriamente a rispettare regole sul distanziamento sociale e a prendere precauzioni.

Trump, ovviamente, continua a sostenere che i dati catastrofici degli USA sono dovuti al numero record di test effettuati e non alla sua gestione pessima dell’emergenza sanitaria.