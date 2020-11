Usa 2020, sul monitor della Cnn spunta Pornhub in diretta: ma è un fake

Clamorosa gaffe in diretta o burla di qualche buontempone? Non ci sono dubbi, il video che state per vedere è un fake. Su Twitter è diventato virale un video che documenterebbe un fuoriprogramma nell’interminabile diretta televisiva della Cnn per seguire in diretta i risultati delle elezioni americane. In studio, c’è il giornalista Wolf Blitzer impegnato a commentare il conteggio dei voti in Pennsylvania. L’altro conduttore del programma, John King, accanto al maxischermo interattivo, sembra notare che sul monitor compare la scritta ‘Pornhub‘. Con un gesto rapido, King rimuove la barra comparsa in alto e sembra guardare qualcuno con aria visibilmente contrariata. La breve clip è sufficiente a scatenare gli utenti su Twitter, tra chi sorride pensando a una clamorosa gaffe e chi invece solleva dubbi.

Gli utenti che si soffermano soltanto allo sguardo di King ritengono effettivamente che la gaffe sia tanto clamorosa quanto autentica. Ma chi invece analizza meglio il filmato, ha evidenziato come in realtà si tratti di una operazione di fact checking. «Molti penseranno che sia autentico, ma è editato male», scrive un utente su Twitter, che posta una versione rallentata del filmato per evidenziare i difetti della scritta ‘Pornhub’.

ENHANCE! Here it is zoomed in at 3 frames per second. This is such a lazy attempt but people are lapping it up immediately. pic.twitter.com/nQxoZz0mJ0 — Lewis Wake (@lewiswake) November 6, 2020

Anche l’attrice e scrittrice Natasha Rotwell ha scritto un tweet: «Il video è un fake, ma vivrà per sempre nel mio cuore come fosse vero».

The pornhub CNN video is fake but it will live on as truth in my heart. https://t.co/D3iTB6jui0 — Natasha Rothwell (@natasharothwell) November 6, 2020

Questa, invece, è la versione ‘ufficiale’ della vera diretta andata in onda.

In case it wasn’t obvious, the CNN/Pornhub thing is fake. Here’s the unedited video pic.twitter.com/wPfIk2Eu9M — Andrew Haigh (@AndrewHaigh) November 6, 2020

C’è però anche chi sta gridando al complotto per screditare la Cnn: l’emittente televisiva statunitense si è più volte scontrata con Donald Trump, non ultimo la scorsa notte, quando il discorso del tycoon è stato bruscamente interrotto da molte emittenti televisive in quanto ritenuto falso. La Cnn ha invece trasmesso integralmente il discorso di Donald Trump e ha poi specificato che, al momento, non c’è alcuna prova di brogli in alcuno Stato.