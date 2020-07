L’uomo della Guardia Costiera che salva due migranti contemporaneamente | VIDEO

Intorno alle 10.00 un velivolo dell’Agenzia Frontex – stando a quanto riportato dalla Guardia Costiera – ha avvistato 6 migranti in acqua a circa 4 miglia da Lampedusa e, poco distante, un barchino con altre 11 persone a bordo. La motovedetta CP311 di Lampedusa, che si trovava in zona in attività di pattugliamento, è stata allertata prontamente, in modo tale da raggiungere immediatamente l’area della segnalazione.

I 6 naufraghi sono stati recuperati dai soccorritori marittimi presenti a bordo della motovedetta CP311 che ha successivamente recuperato anche le altre 11 persone che erano alla deriva sul barchino. Ma in questo frangente, è stato proprio l’eroismo di un uomo che faceva parte della motovedetta di pattugliamento a fare il giro della rete. Le immagini postate dalla Guardia Costiera mostrano un soccorritore impegnato nel recupero di due ragazzi in estrema difficoltà nelle acque di Lampedusa. Grazie alla sua azione di recupero, due giovani sono stati salvati contemporaneamente dall’uomo che è riuscito a trascinarsi due corpi quasi inermi e a peso morto.

Un’operazione che ha avuto un esito felice, alla fine, e che mostra come – in alcune circostanze – l’Italia possa davvero essere considerato un paese dell’accoglienza.

(FOTO e VIDEO della Guardia costiera italiana)