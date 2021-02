Università Telematica: nel portale AteneiOnline.it tutti i corsi di laurea fruibili sul web

Come gli studenti possono orientare la loro scelta universitaria dalla piattaforma

AteneiOnline è il nuovo portale dedicato ai Corsi di Laurea Online offerti dalle università italiane, nato con lo scopo di aiutare gli studenti a capire quale sia la facoltà più adatta alle proprie esigenze in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo da quasi un anno e in cui la Didattica a Distanza è diventata fondamentale.

Un nuovo punto di riferimento per tutti quei neo-diplomati che vogliono proseguire gli studi o anche per tutti quei lavoratori che hanno lasciato i banchi di scuola già da diversi anni ma sono alla ricerca di nuove sfide o di un cambio di carriera e per questo motivo hanno deciso di tornare a studiare.

Università Telematica, come raggiungere AteneiOnline.it

Il sito è accessibile all’indirizzo https://www.ateneionline.it e ha al suo interno oltre 120 schede da consultare con tutte le informazioni sui Corsi di Laurea Triennale e Magistrale disponibili nelle 11 Università Telematiche riconosciute dal MIUR (eCampus, UniCusano, Uninettuno, Unimarconi, Mercatorum, San Raffaele, Unitelma Sapienza, UniPegaso, IUL, Unifortunato e UniDav). Disponibile inoltre un Numero Verde gratuito (800.82.84.74) che assiste gli utenti nella scelta dell’Università e nel processo di immatricolazione.

Oltre ai contenuti già presenti sul portale, saranno presto rese disponibili anche schede informative dedicate ai Master Universitari di Primo e Secondo Livello e ai corsi di laurea a distanza disponibili presso le Università tradizionali in modalità e-learning.

Il sistema di valutazione delle Università Telematiche

Tutte le Università Telematiche vengono valutate periodicamente dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca), per questo motivo hanno la stessa validità degli Atenei tradizionali. E proprio l’ANVUR è stato fondamentale per AteneiOnline, rendendo accessibili nel portale le sintesi approvate delle più recenti valutazioni ufficiali disponibili per ciascun ateneo.

«Missione di Anvur è quella di promuovere la qualità del sistema universitario attraverso modelli valutativi tanto nella ricerca quanto nell’attività didattica. La pubblicità e la trasparenza delle valutazioni effettuate e le analisi raccolte nei nostri rapporti periodici offrono peraltro informazioni preziose anche ai potenziali studenti nella scelta informata dei propri percorsi di studi» – ha commentato il Prof. Antonio Uricchio, Presidente del Consiglio Direttivo di Anvur.

«La formazione a distanza è storicamente oggetto di pregiudizio, ma i tempi stanno rapidamente cambiando. Il contributo di Anvur è stato fondamentale non solo a creare uno strumento di scelta quanto più affidabile e completo, ma anche a valorizzarne i contenuti e le intenzioni» – ha concluso Matteo Monari, Fondatore di AteneiOnline.