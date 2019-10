Domani venerdì 25 ottobre ci sarà l’evento di chiusura per la campagna elettorale delle regionali in Umbria. Luigi Di Maio, durante la visita presso il cantiere della Terni-Rieti ha confermato la partecipazione di Giuseppe Conte insieme a Nicola Zingaretti e Roberto Speranza, invitando anche Matteo Renzi che però rifiuta perché «non abbiamo candidati»

Umbria, Luigi Di Maio invita anche Matteo Renzi all’evento di chiusura campagna elettorale

Luigi Di Maio ha confermato l’evento «con tutti i rappresentanti di questa coalizione di governo» e con la presenza anche del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Insieme, sicuramente, a Nicola Zingaretti e al ministro della Sanità Speranza – ha aggiunto il leader politico del Movimento 5 Stelle – Insieme a chi vorrà partecipare: anche Italia Viva, se vorranno». Un modo forse per mostrare una coalizione compatta sui temi, inseguendo quell’unità tanto paventata dal centrodestra con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Proprio il leader della Lega ha commentato l’annuncio, a margine del suo tour elettorale vicino Perugia, dicendo che «vuol dire che anche loro hanno capito che quello di domenica è un voto politico».

Giuseppe Conte ha però evidenziato che la sua presenza non corrisponde ad un esperimento su scala nazionale. «Non sono qui per la campagna elettorale» ha dichiarato il capo del Governo durante la visita a Solomeo, aggiungendo che «avevo promesso, di fatto, che mi sarei adoperato per ritornare presto con il decreto terremoto, cui ho lavorato non perché c’era una scadenza elettorale». «Con grande rispetto per la popolazione umbra non può essere questo un test decisivo per un programma di governo» ha quindi concluso in riferimento all’annuncio di Di Maio.

Ma né Matteo Renzi né esponenti di Italia Viva saranno presenti: «Non abbiamo candidati» è la risposta di rifiuto all’invito.

(credits immagine di copertina: Luigi Di Maio (sx) ANSA/TONY VECE ; Matteo Renzi (dx) ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI)