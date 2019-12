Paese che vai, approccio che trovi. A far riflettere è il diverso atteggiamento del Regno Unito rispetto al razzismo negli stadi: mentre in Italia si discute se i “buu” siano razzisti o meno, in Uk un tifoso è stato arrestato per aver dato della scimmia ad un calciatore con la pelle nera durante il derby all’Ethiad Stadium di Manchester.

Uk, un tifoso è stato arrestato per aver dato della scimmia ad un calciatore di colore durante il derby del Manchester

LEGGI ANCHE> Malagò inciampa sul razzismo: «Chi simula è peggio di chi fa i buu»

La sua imitazione è già virale su twitter, ma non per motivi “divertenti”. Il tifoso del Manchester City ha mimato una scimmia rivolgendosi al giocatore di colore Fred del Manchester United, durante il derby del 7 dicembre. Un gesto che la sera stessa della partita era stata condannata dalla dirigenza del City che aveva annunciato di star già esaminando le registrazioni insieme alla polizia per poter individuare il tifoso. L’uomo è stato quindi arrestato e, secondo quanto riporta il Guardian, verrà anche allontanato per sempre dall’Etihad Stadium di Manchester. E che serva di lezione anche agli altri club e tifoserie.

Nice bit of city racism. What a prick. pic.twitter.com/q7YArlYxQ5 — kane oakley (@kanebigladoakle) December 7, 2019

(Credit Image: © Darren Staples/CSM via ZUMA Wire)