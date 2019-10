C’è modo e modo con cui un social network può andare down. Twitter down ha uno status tutto suo. Non è come Facebook o WhatsApp che crollano improvvisamente, senza dare segnali di vita. Il social network di Jack Dorsey interrompe le sue attività del 2 ottobre in maniera decisamente soft, impedendo agli utenti – ad esempio – di condividere link e di twittare. Chiedendo persino scusa, ma a modo suo.

Twitter down, il panico e la «delusione» in rete

Il messaggio che compare sulle schermate è: «Qualcosa è andato storto, ma non preoccuparti: non è colpa tua». Non solo: l’hashtag #TwitterDown, nonostante i problemi del social network, è entrato in tendenza, con oltre 6mila tweet (soltanto in Italia) che ne parlano.

In tanti stanno segnalando il problema e c’è anche qualcuno che prova a farlo con ironia. In modo particolare, viene messo nel mirino il messaggio di replica automatica con cui Twitter sta segnalando il problema: «All’improvviso – ha scritto un utente del social network dei cinguettii – Twitter parla come se fosse una tua ex».