Twitter Blue è stato sospeso e sono scomparse le spunte blu di chi ha comprato l’abbonamento

«Grazie per l’interesse! Twitter Blue sarà disponibile nel tuo paese in futuro, controlla più tardi»: questo il messaggio a cui si sono trovati di fronte – tra gli altri – The Verge e altri utenti Twitter su iOS provando ad acquistare Twitter Blue. Il caos regna da quando Musk ha acquistato Twitter, tra dichiarazioni di intenti e dietrofront, il più grande dei quali è questo relativo a Twitter Blue, l’accesso esclusivo comprato per 8 dollari al mese a funzioni premium. In particolare, è stata pubblicata una nota interna – annuncio pubblicato su Slack – rispetto alla decisione che spiega le intenzioni della piattaforma su Twitter Blue sospeso.

Twitter has also disabled Blue from being purchased on Apple iOS. 4/4



Le iscrizioni a Twitter Blue sono quindi momentaneamente sospese seppure «gli abbonati Blue esistenti avranno comunque accesso alle loro funzionalità Blue», come da nota interna pubblicata. Oltre a impedire nuove iscrizioni a Twitter Blue per occuparsi della questione delle spunte di autenticità, la piattaforma ha scelto di aggiungere «l’etichetta ‘ufficiale’ SOLO per gli inserzionisti».

Checked with Twitter’s API and the in-app purchase for Twitter Blue Verified is no longer listed for production

Twitter seems to have unlaunched the new $7.99 Twitter Blue subscription

C’è poi la questione è quella del badge ufficiale di Twitter prima comparso, poi scomparso e ora ricomparso nella giornata di oggi. Anche la reverse engineer Jane Manchun Wong ha confermato la rimozione dell’API di registrazione dai file di applicazione. L’iscrizione a Twitter Blue, quindi, è ora impossibile da effettuare. La sospensione si è resa necessaria perché moltissimi troll hanno approfittato dell’opzione per ottenere la spunta blu dimostrando di potersi fingere account ufficiali di aziende, VIP, personaggi famosi e protendo così truffare tutti quegli utenti che non sono informati della situazione attuale.

Letting trolls pay $8 per impersonation might actually be a very profitable business for Twitter!

Let’s say there’re 1.8 billion trolls on Twitter. If each of them paid for the $8 three times to impersonate brands and people, Twitter will earn back that $44 billion

🤯

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 11, 2022