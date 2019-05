Si avvicina l’appuntamento alle urne per le elezioni Europee, e mentre scattano gli ultimi attacchi prima del dovuto silenzio elettorale, scatta anche la contestazione artistica. Stavolta contro Matteo Salvini non ci sono cartello né striscioni, bensì un’opera di TvBoy, lo stesso che aveva creato il famoso bacio tra i due vicepremier.

TvBoy pronto alle europee: la nuova installazione «La dittatura del selfie» con Matteo Salvini

Si chiama «La dittatura del Selfie» la nuova installazione di TvBoy in Via Polacchi. Al momento in cui scriviamo, l’artista sta condividendo su Instagram le immagini della polizia sul luogo per rimuovere l’opera.

Protagonista era Matteo Salvini, affacciato sul balcone mentre si fa un selfie insieme al gatto Tobia. Alla sua sinistra la bandiera italiana con dietro quella europea. Il richiamo è chiaramente alle polemiche che hanno investito il ministro dell’interno negli ultimi mesi: dalle richieste di foto degli amici a 4 zampe ai suoi followers, fino al comizio tenuto dal balcone del palazzo del Municipio di Forlì. Le due bandiere invece forniscono il contesto temporale, e il suo impegno nel farsi i selfie potrebbe essere un riferimento alle accuse mosse al vicepremier di non esser mai al Viminale.

