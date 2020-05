La faccia del sindaco di Venezia quando dice che in città sono tornati i turisti stranieri | VIDEO

Le strade di Venezia tornano a popolarsi. Non solo con i cittadini della laguna, ma anche con i turisti. Ad annunciarlo è stato, ieri pomeriggio a Domenica In, il sindaco Luigi Brugnaro. Alle sue spalle, durante il collegamento, si vedono molte persone – tutte rigorosamente con la mascherina -, ma non si sa da dove siano arrivati. Lo stesso primo cittadino, infatti, sottolinea come questo flusso è stato possibile solamente bypassando i controlli e i blocchi imposti. Ricordiamo, infatti, che almeno fino al 3 giugno non è possibile spostarsi tra Regione né, tantomeno, arrivare dall’estero. Ma è lo stesso Brugnaro a parlare di turisti a Venezia di origine straniera.

Durante il collegamento con Mara Venier, Luigi Brugnaro ha detto: «Siamo stati la prima spiaggia, al Lido, a ripartire e anche qualche coperto cominciamo a farlo nei ristoranti. Comincia ad arrivare anche qualche turista, ma non chiedermi come abbia fatto, ma hanno bypassato perfino i blocchi delle frontiere».

Turisti a Venezia, la reazione del sindaco Brugnaro

Nel prosieguo del suo collegamento, Luigi Brugnaro non è apparso scioccato dai turisti stranieri che hanno superato i blocchi alle frontiere. Anzi, rincara la dose contro il governo: «Se l’esecutivo non fa niente è meglio, se continua così ci sta ammazzando tutti, ci arrangiamo da soli, è meglio così noi in Veneto e a Venezia ci arrangiamo, gondolieri, ristoratori, comune sono pronti. I turisti arrivano».

#DomenicaIn 📺 | Oggi in Piazza San Marco ci sono veneti e turisti. #Venezia, con le proprie forze, sta ripartendo con positività e ottimismo.

La mascherina da togliere il prima possibile all’aperto

Oltre ai turisti a Venezia, il sindaco ha detto che non vede l’ora che si possa togliere la mascherina all’aperto per poter vedere le meraviglie della Laguna. Poi difende i giovani sottolineando come sia stata avviata una gogna mediatica contro di loro dopo le immagini della movida.

