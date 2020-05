Secondo Al Bano, l’uomo ha distrutto i dinosauri | VIDEO

In collegamento con Domenica In, Al Bano Carrisi ha detto che l'uomo ha distrutto i dinosauri

Forse è stato preso troppo dalla foga ottimistica sul come l’uomo riuscirà a vincere questa battaglia contro il Coronavirus, ma la ricostruzione storica fatta da Al Bano Carrisi – in collegamento con Mara Venier a Domenica In (Su Rai 1) – fa sorridere per il paradossale errore commesso dal cantante. Secondo lui, infatti, l’essere umano riuscirà a sconfiggere il virus dato che nella storia è stato già in grado di distruggere i dinosauri. Insomma, la storia del meteorite e della glaciazione dietro l’estinzione di quella specie resta solo scritta sui libri di scienze.

LEGGI ANCHE > Sorpresa al Policlinico di Bari: arriva Al Bano e canta ‘Felicità’ al personale medico-sanitario| VIDEO

«L’uomo ha sempre vinto – ha detto Al Bano Carrisi dalla sua tenuta di Cellino San Marco -. Alla fine anche se per poco o lungo tempo il male sembra che stia vincendo, alla fine sta perdendo. E la storia dell’uomo lo dimostra». Quel che sembra un legittimo buon auspicio – molto ottimistico, ma sostenuto dai dati che incoraggiano nelle ultime settimane – si perde i un gaffe storico-scientifica del peso di un asteroide.

Al Bano e l’uomo che ha distrutto i dinosauri

«L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama Coronavirus». La narrazione fatta da Al Bano Carrisi – che rispondeva alle domande di Mara Venier – sembra esser tratta più da una puntata dei Flinstones che dalla realtà storica che abbiamo sempre conosciuta fin dai libri di scuola. Evviva l’ottimismo dopo quasi tre mesi di immani sofferenze, ma se il paragone deve essere con l’estinzione dei dinosauri, allora, non siamo messi benissimo.

(foto di copertina: da Domenica In, Rai 1)