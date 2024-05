Turismo digitale e app che aggregano esperienze: «È un po’ come applicare la logica dei social all’organizzazione di un viaggio»

Il turismo è sempre più votato al digitale. Non soltanto per quel che riguarda gli spostamenti e le prenotazioni, ma anche per la pianificazione degli itinerari e per l’organizzazione delle esperienze. Soprattutto di gruppo. L’ultimo studio dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano ha messo in evidenza alcuni tratti del mercato del turismo digitale che ci proiettano direttamente verso un futuro all’insegna della sostenibilità.

Federica Russo, ricercatrice senior dell’Osservatorio Travel Innovation, ha cercato di sintetizzare i punti salienti dello studio: «L’e-commerce è diventato l’unico mezzo flessibile e sicuro per effettuare le prenotazioni e cercare le informazioni – ha spiegato a Giornalettismo -. Dopo il covid, è diventata quasi un’abitudine nel comportamento del viaggiatore. Nell’ospitalità si è passati al 56% dell’incidenza dell’e-commerce, con una crescita del 41% del transato digitale»

Turismo digitale, come ha cambiato il mercato

La conseguenza è che diversi operatori hanno scelto di aggiornare i propri strumenti proprio in questa ottica, vista la grande evoluzione del mercato del turismo digitale. «C’è stato anche un investimento degli operatori su canali diretti, come sito e app, da questo punto di vista. Nei trasporti, questo fenomeno è ancora più forte perché sin da subito è stato il comparto dove l’impatto del digitale è stato maggiore (pensiamo alla prenotazione mezzi di trasporto, ma anche ai servizi in sharing): siamo passati dal 50% al 71% dell’incidenza del digital. Questo lo si vede anche a livello dei servizi e delle applicazioni che vengono sviluppate e a livello degli strumenti di pagamento che vengono usati: nei trasporti via terra, negli ultimi anni, visto l’investimento in digitalizzazione, ci sono state app che offrono servizi sempre più integrati con le esperienze. Nell’ambito dei trasporti, il pagamento elettronico sta assumendo in termini di incidenza un ruolo sempre più importante rispetto al contante».

Lo sguardo è ben puntato su una platea giovane, che è naturalmente più portata a utilizzare gli strumenti digitali, sia per il trasporto, ma anche per l’organizzazione delle esperienze di gruppo. Non bisogna sottovalutare, inoltre, il contributo di questi utenti target alla sostenibilità: «Nella mobilità, abbiamo diversi tipi di servizi che grazie alle app stanno diventando sempre più importanti. Sullo sharing, si vede che in particolare è molto diffuso tra i 18 e i 33 anni (il 23% utilizza servizi di sharing all’arrivo in destinazione) – spiega Federica Russo –. Ovviamente, questo dice molto a livello di sostenibilità aziendale. Questi servizi sono al 100% digitali, perché avviene tutto all’interno dell’app. A livello generale, il 61% di viaggiatori utilizzano applicazioni con obiettivi diversi: come raggiungere la meta, come raggiungerla nel modo più sostenibile, gli itinerari panoramici, la pianificazione del viaggio, il confronto delle tariffe. È interessante vedere come 3 intervistati su 5 utilizzano più di una applicazione per uno stesso viaggio».

La pervasività del digitale ha portato spesso aziende e istituzioni a cercare delle sinergie tra di loro, in modo tale da ottimizzare i servizi e rendere l’esperienza utente più agevole. O, se vogliamo, più completa. Per questo, in molti casi le app utilizzate per l’organizzazione dei viaggi aggregano più servizi al loro interno: «Le combinazioni più frequenti sono quelle dei servizi di multimodalità (treno più traghetto o aereo più treno), oppure il buy-now-pay-later. Poi, vengono utilizzati come fonte di ispirazione gli itinerari di viaggio: il mondo delle esperienze è molto frammentato e meno digitalizzato. Ma stanno nascendo operatori (si pensi a Freedome) che vogliono conoscere e cavalcare la spinta verso la digitalizzazione: si possono aggregare esperienze sportive all’aria aperta sul luogo della destinazione. Poi, ci sono target specifici di riferimento, sia per chi vuole viaggiare in gruppo, sia per chi vuole viaggiare da solo e si vuole ritrovare successivamente in un gruppo. È come applicare le logiche dei social all’interno dei viaggi: serve per fare conoscenze e per generare interazioni umane».

Le app che aggregano esperienze

Si tratta di un aspetto che merita di essere approfondito, dal momento che i comportamenti degli utenti più giovani sembrano giocare senza dubbio un ruolo di primo piano in questa nuova tendenza all’utilizzo delle app che aggregano esperienze: «Non abbiamo dati diretti sul comportamento del consumatore in questo ambito – spiega Federica Rossi -, ma abbiamo visto che stanno nascendo tutta una serie di start-up che integrano questa dinamica all’interno della propria offerta: è uno scambio tra pari, oppure – come ci fa evincere un’altra tendenza – è l’utilizzo di Instagram e dei social per scoprire che cosa fare in destinazione. Queste app sono strumenti di ispirazione e aggregazione. Ed è un mercato che tende ad ampliarsi. Il viaggio diventa più accessibile rispetto a quanto non lo fosse in passato. Questo tipo di applicazioni ha un mercato aggredibile e il fatto che si stiano sviluppando sempre più esperienze di questo tipo è un indicatore. Negli ultimi anni è stato difficile potersi muovere, da soli o a maggior ragione in gruppo: il digitale viene visto come una spinta ulteriore per superare un ostacolo fisico che abbiamo incontrato dal 2020 in poi».

Per quanto riguarda le tendenze degli ultimi 5 anni, bisogna considerare il ruolo che le nuove tecnologie avranno per migliorare i servizi già ampiamente digitalizzati. Ed è un focus su cui l’Osservatorio Travel Innovation si sta concentrando proprio in questo nuovo round che è preludio a un aggiornamento del suo studio: «Il tema dell’intelligenza artificiale sta assumendo rilevanza negli ultimi anni – ci ha anticipato Federica Russo –. Come Osservatorio abbiamo un puntatore ben direzionato sull’intelligenza artificiale. Nel corso della prossima edizione del nostro studio, l’obiettivo è capire come l’AI vada a incidere sui processi degli operatori, ma anche come possa influenzare e variare i comportamenti di viaggio. Da una prima ricerca rapida, vediamo come stiano nascendo delle soluzioni che aiutano a pianificare il proprio viaggio: si interroga l’AI per mettere ordine alle tante informazioni che si trovano in rete: decido il periodo in cui voglio viaggiare, il mezzo che voglio utilizzare, la compagnia che voglio frequentare. Queste piattaforme sono in grado di dare indicazioni su cosa si può visitare e su come si può organizzare la propria giornata. Ne stanno nascendo tantissime, si pensi a Roam Around, Layla, WonderPlan, iPlan.ai, TourAI. Bisognerà capire, entro l’anno, la bontà di queste soluzioni. L’optimum potrebbe essere raggiunto in un futuro, dato che le tecnologie sono piuttosto recenti e hanno bisogno di essere affinate».