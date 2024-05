Sempre più italiani decidono di prenotare un volo, un alloggio o un’esperienza utilizzando i canali digitali. Con il passare degli anni è cresciuto il numero delle piattaforme che consentono a un utente di organizzare un viaggio attraverso le migliori soluzioni presenti sul mercato. Si parla dei portali ufficiali, ma anche dei cosiddetti “aggregatori” che consentono di avere una panoramica totale (a partire dalle tariffe). Poi ci sono piattaforme e app dedicate a chi vuole viaggiare in compagnia di un gruppo di persone che non conosce. Un nuovo modo di fare socialità nella vita reale, iniziando da un punto di partenza digitale. Ma come sta andando il turismo digitale in Italia?

I numeri del turismo digitale in Italia sono la sintesi di questo nuovo – ma ormai consolidato – paradigma. Stando ai dati raccolti dall’Osservatorio Travel Innovation e dall’Osservatorio Business Travel della School of Management del Politecnico di Milano, l’e-commerce del turismo rappresenta circa il 56% del valore del comparto travel. Tradotto in un dato che rende meglio la misura: nel 2023, il comparto ricettivo ha toccato quota 36,6 miliardi di euro e ben 20,4 miliardi sono arrivati dai canali digitali. E per quel che riguarda il 2024 (e gli anni a seguire) questi numeri sono destinati a proseguire in una tendenza positiva.

Turismo digitale in Italia, i numeri

Cresce la spesa degli italiani, ma crescono anche le offerte e gli strumenti messi a disposizione degli utenti. Per capire i numeri del turismo digitale, occorre fare un confronto con gli anni precedenti. Partiamo dal 2019, quando l’intero comparto del turismo in Italia valeva 33,4 miliardi di euro, di cui solamente 14,5 miliardi erano frutto dei canali digitali. I due anni successivi, quelli delle fasi più acute della pandemia COVID-19 e delle restrizioni agli spostamenti, non sono giudicabili a livello statistico. Ma anche da qui è emerso un fattore: in quel biennio, circa il 50% degli introiti per il turismo nostrano provenivano dal mondo digitale.

Primi sintomi di una crescita proseguita, in modo fisiologicamente esponenziale, nel 2022. Le restrizioni erano appena terminate e quel comparto che si era fermato a causa della pandemia è tornato a correre, toccando i 32,3 miliardi di euro, di cui oltre la metà (16,5 miliardi) attraverso l’e-commerce. Questa tendenza, come detto, è proseguita nel corso del 2023 e anche per quest’anno ci si attende un nuovo picco verso l’alto.

Il digitale e il mondo offline

Merito degli strumenti digitali, ma anche delle nuove generazioni (non a caso “nativi digitali”) che utilizzano app e piattaforme per pianificare i propri viaggio e trovare spunti. Basti pensare al fenomeno dei travel blogger che attraverso siti personali e profili social danno suggerimenti che non si basano solamente sul “luogo da visitare”, ma aiutano l’utente/follower a trovare la migliore offerta per risparmiare. Un ecosistema, che, dunque, negli ultimi anni si è arricchito di attori che fungono a mo’ di facilitatori.

Oltre a queste figure, occorre sottolineare come un grande impatto nella crescita dei numeri del turismo digitale in Italia sia arrivata dalla diffusione del pagamento digitale. L’Osservatorio Travel Innovation, infatti, ha sottolineato come questi strumenti siano utilizzati soprattutto per pagare i pedaggi autostradali, ma anche i pullman a lunga percorrenza, i treni e gli aerei. Insomma, quando si tratta di viaggiare si preferisce utilizzare carte di credito o wallet digitali. Stesso discorso vale anche per i servizi di mobilità: almeno tre persone su cinque ha usato una o più app.

Viaggi ed esperienze

Sono proprio questi i numeri che maggiormente spiegano il cambio del paradigma. Dove una volta c’era il pagamento in contanti, oggi ci sono le carte di credito e i wallet digitali. Dove c’erano le stazioni e gli aeroporti, ora ci sono le piattaforme online. Dove c’erano i tour operator fisici, ora ci sono le app che consento di avere tutto a portata di mano. Basta un click per decidere dove andare, quando andare e con chi andare. Basta un click per ricevere consigli e scandagliare alla ricerca della miglior offerta. E basta un click per decidere a quale esperienza prendere parte.