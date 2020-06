Tulipani di Seta Nera 2020: la finale tra premiazione dei vincitori e l’intervento di Whoopi Goldberg

Tulipani di Seta Nera 2020 è giunto al termine e il sipario è calato sul festival. Tra i momenti salienti della finale c’è stata la premiazione a Whoopi Goldberg, in collegamento dagli Stati Uniti, che ha ricevuto l’International “Sorriso Diverso” Award. L’edizione di quest’anno è stata ripensata nel profondo per conciliare un evento pubblico con le regole anticontagio da Coronavirus e comunicare la diversità nei suoi molteplici aspetti positivi, lasciando in chi vi partecipa uno spunto di riflessione oltre che un arricchimento culturale.

A Giorgio Tirabassi il premio “Sorriso Diverso” per la Miglior opera prima come regista

Tra i tanti nomi celebri che hanno partecipato all’ultima serata c’è stato Giorgio Tirabassi, che ha ritirato il premio “Sorriso Diverso” Miglior opera prima per il suo esordio alla regia con “Il grande salto” insieme a Bruno Frustaci. A Paola Minaccioni è andato il premio “Sorriso Diverso” Miglior attrice per la sua interpretazione nell’adattamento teatrale di “Mine Vaganti” di Ferzan Özpetek. Anche Gabriele Salvatores era presente ed è stato premiato con il “Sorriso Diverso” Miglior Regista per il suo film “Tutto il mio folle amore”.

Whoopi Goldberg dagli USA e il messaggio della Azzolina

Oltre i confini dell’Italia, quest’anno, con il festival Tulipani di Seta Nera che è arrivato a premiare Whoopi Goldberg, da sempre attiva sostenitrice di opere legate alla diversità, tema centrale della kermesse. Anche Elena Sofia Ricci è intervenuta, seguita da un messaggio della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ha conferito tre Premi Speciali all’Associazione Italiana Cultura Sport per il concorso #Andràtuttobene, a Ivan Cottini, il ballerino malato di sclerosi multipla che ha incantato il palco del Festival di Sanremo, e al videoclip per la sicurezza stradale “Prendi la mia mano” di Carlo Belmondo.

I vincitori del Festival Tulipani di Seta Nera 2020

Il premio “Miglior Film Documentario” è andato a “Pucundrìa” di Erica De Lisio; il “Miglior #SocialClip” è stato dato a a “Mandela” di Ivan Cazzola, brano cantato da Margherita Vicario; nella sezione “Cortometraggi” a vincere il premio “Sorriso Diverso di VariEtà” è stato “Questo è lavoro” di Federico Caponera. “Premio Rai Cinema Channel” a “Essere diversi” di Francesco Musto per il numero di visualizzazioni ottenute su www.tulipanidisetanera.rai.it. Al corto “Roller Coaster” di Manuela Jael Procaccia è andato il “Premio Sorriso Nascente OPERA PRIMA”. Infine il “Premio per il Miglior Cortometraggio” della tredicesima edizione del Festival è stato consegnato a “Apollo 18” di Marco Renda.