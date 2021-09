«Mio padre non si è vaccinato ed è morto anche per la disinformazione di un commentatore di FoxNews»

Quando parliamo di disinformazione e dei danni che quest’ultima può provocare, effettivamente pensiamo di agire in un contesto teorico, che possa avere risvolti pratici soltanto nel medio periodo, magari sul modo in cui le persone esprimono la propria opinione e non su come le persone scelgono di vivere (o di morire). Ascoltando le parole di Katie ed Evan Lane, due giovani ospiti del programma New Day sulla CNN, la verità ci colpisce come un pugno nello stomaco. Due figli, assolutamente affranti per la morte del proprio papà 45enne, vanno in tv a puntare il dito contro l’ecosistema mediatico statunitense che ha permesso ad alcuni personaggi che hanno diffuso disinformazione sul coronavirus di avere grandissima visibilità. In modo particolare, le accuse sono state rivolte a Fox News e alle sue numerose ospitate dell’opinionista Tucker Carlson.

I figli di un uomo morto di Covid accusano Tucker Carlson di aver diffuso fake news fatali

«Non era affatto un uomo di estrema destra – ha detto la figlia di Patrick Lane, l’uomo morto di Covid -. Era esattamente a metà e ha fruito della comunicazione dei media da entrambe le parti. Ma solo alcune delle disinformazione che arrivavano da una di quelle parti lo hanno reso titubante». Quando il conduttore della CNN ha chiesto ai giovani di essere più espliciti, i ragazzi hanno affermato: «Ha guardato alcuni video di Tucker Carlson su YouTube e alcuni di quei video contenevano disinformazione sui vaccini. Credo che questo abbia avuto un ruolo».

Insomma, Tucker Carlson è stato più volte ospite di Fox News, che gli ha permesso di avere grande visibilità mediatica e di allargare l’eco delle sue opinioni anche su canali non broadcasting. Al momento, Fox News ha scelto di non commentare le parole dei giovani, andate in onda nella trasmissione di approfondimento del lunedì della CNN.