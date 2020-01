Quando Trump commentò l’attentato alle Torri Gemelle: «Ora il mio grattacielo è il più alto» | VIDEO

Che Donald Trump non fosse una persona diplomatica era cosa nota e gli ultimi avvenimenti non ne sono altro che la conferma. L’attacco degli Stati Uniti all’Iran, con l’uccisione di Qassem Soleimani, ha dato il via a una spirale di tensione culminata (per il momento) nel bombardamento delle basi americane in Iraq da parte di Teheran. Una mossa improvvida quella del numero uno della Casa Bianca, che ha provocato una profonda divisione anche all’interno delle istituzioni americane. E mentre soffiano venti di guerra, sui social è partita la caccia alle vecchie dichiarazioni del tycoon a stelle e strisce. Tra le tante – e controverse – ne è spuntata una a poche ore dall’attentato dell’11 settembre 2001.

Intervenendo telefonicamente al telegiornale di una televisione del New Jersey, Donald Trump era stato chiamato in causa perché il suo grattacielo, il ‘Trump Building’ affacciava proprio sulla stessa pizza del World Trade Center di New York, attaccato qualche minuto prima dai terroristi di Al Qaeda, per quell’attentato che rimarrà impresso negli occhi e nella mente di tutti per sempre.

Insomma, il suo intervento non era programmato. La telefonata arrivò perché lui poteva essere un testimone oculare di quanto accaduto alle Torri Gemelle. Ma, oltre al racconto di quei concitati minuti, è arrivata anche una discussione che fece discutere anche all’epoca. Ma si trattava di un business man, di un tycoon. Ma a riascoltare quel suo intervento, ora che è presidente degli Stati Uniti, quella dichiarazione lascia ancor più esterrefatti.

