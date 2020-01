La Commissione Affari Esteri Usa ricorda a Trump la Costituzione: «Non siamo in dittatura»

La mossa e le dichiarazioni di Donald Trump non hanno provocato reazioni solamente all’Estero (compreso l’immobilismo dell’Europa che sembra essere nella classica posizioni di chi ‘non sa cosa fare’). La spaccatura arriva anche all’interno delle istituzioni statunitensi dopo il tweet minaccioso del numero uno della Casa Bianca contro l’Iran e che ha il sapore – per nulla celato – del monito al Congresso. Ed ecco arrivare la risposta della Commissione Affari Esteri Usa, sempre su Twitter.

Con un tweet che riprende i toni e i modi utilizzati da Donald Trump, il profilo social ufficiale della Commissione Affari Esteri Usa (la House Foreign Affairs Committee) ricorda al presidente degli Stati Uniti come ci sia una Costituzione che non dà pieni poteri alla Casa Bianca e che la decisione di dichiarare guerra a un altro Paese non è sua, ma del Congresso.

This Media Post will serve as a reminder that war powers reside in the Congress under the United States Constitution. And that you should read the War Powers Act. And that you’re not a dictator. https://t.co/VTroMegWv0

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) January 5, 2020