Trump ‘promette’ una reazione sproporzionata nei confronti dell’Iran

Il clima è sempre più teso e l’aria che si respira è quella che sembra esser destinata a un conflitto armato. E il presidente degli Stati Uniti non fa passi indietro dopo l’uccisione di Qassem Soleimani e rilancia le sue minacce nei confronti del Paese arabo, facendo crescere le tensioni in Medio Oriente. Il tweet di Donald Trump contro Iran sembra essere una sorta di vaticinio che non lascia ben sperare e acuisce, come se ce ne fosse bisogno, le paure già vissute ai tempi delle missioni in Iraq e Afghanistan (senza dimenticare anche tutti gli altri Paesi).

LEGGI ANCHE > Salvini ringrazia Trump per aver eliminato «un pericoloso terrorista islamico» (ma Soleimani aveva combattuto l’Isis)

Il tweet di Trump contro Iran arriva nella tarda serata italiana del 5 gennaio e si tratta non solo di un avviso al Paese Medio-Orientale, ma anche di un monito dichiarato al Congresso Usa. Si parla di una reazione sproporzionata nel caso in cui dovessero esser colpiti obiettivi o persone statunitensi.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020