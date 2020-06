Trump è contrario alla manovra di soffocamento, ma dice che a volte è necessaria

Sono destinate a far discutere le ultime dichiarazioni rilasciate da Donald Trump a Fox News. Il presidente degli Stati Uniti, interrogato dalla giornalista su quanto accaduto a George Floyd e quella manovra – chiamata chokehold – della Polizia che ha provocato la sua morte il 25 maggio a Minneapolis, ha prima detto di essere contrario e che non verrebbe vederla. Poi, però, ha proseguito sostenendo che a volte è inevitabile. Le parole di Trump sulla manovra di soffocamento non sono passate inosservate e rischiano di incendiare ancor di più un clima che è già bollente negli USA.

«La manovra di soffocamento dipende dalla situazione, da quante persone sono presenti e dalla tenacia e dalla forza – ha detto Donald Trump rispondendo alla domanda della giornalista negli studi di Fox News -. Quindi bisogna stare attenti. Detto questo, penso che sarebbe un’ottima cosa che, in generale, sia vietata». Insomma, occorre stare attenti, forse andrebbe evitata (e vietata) ma a volte diventa inevitabile.

“The concept of chokeholds sounds so innocent & so perfect & then you realize if it’s a 1 on 1. Now if it’s 2 on 1 that’s a little bit of a different story, depending. Depending on the toughness &strength. You know, we’re talking about toughness &strength” pic.twitter.com/3NbyFwX26R

— Aaron Rupar (@atrupar) June 12, 2020