Lo shampoo di Trump: «Per capelli perfetti serve più acqua», il governo aumenta la pressione dei rubinetti

Make hair great again: sembra uno scherzo ma non lo è. Lo shampoo del presidente degli Stati Uniti non è efficace – a suo dire – con l’attuale pressione dei rubinetti consentita negli Usa. A una sua frase corrisponde la disposizione da parte dell’esecutivo di nuovi standard nazionali perché il flusso dell’acqua che esce dai soffioni sia più abbondante. La lamentela di Trump era arrivata nel corso di un evento pubblico giovedì scorso durante il quale il presidente degli Stati Uniti aveva fatto notare che «bisogna sciacquarsi 10 o 15 volte invece di una sola».

Trump si lamenta dello shampoo, lo stato cambia la pressione dell’acqua

Che siano veri, che siano un parrucchino, che siano frutto di un trapianto, i capelli di Trump sono sempre stati al centro del gossip – anche per il colore arancione, da molti ritenuto molto poco naturale -. Lo scorso giovedì il presidente è intervenuto in una fabbrica dell’Ohio parlando di capelli e shampoo: «Arrivate in una nuova casa, aprite il rubinetto e non viene acqua. Aprite la doccia e se siete come me, non potete lavare per bene i vostri bei capelli. Bisogna sciacquarsi 10 o 15 volte invece di una volta sola. Non so voi, ma i miei capelli devono essere perfetti». Detto fatto: a quello che è fondamentalmente un capriccio di Donald Trump è corrisposto un cambiamento di standard della nazione (e tanti saluti all’ambiente e ai soldi dei consumatori, ovviamente).

Nuovi standard nazionali per aumentare il flusso delle docce

Detto, fatto. A dirlo pare assurdo ma – in seguito a questa osservazione di Trump – il governo ha proposto dei nuovi standard per rendere più abbondante il flusso di acqua nelle docce. A riferirlo è la Cnn, che riporta la proposta del dipartimento dell’Energia: superare il limite massimo di 2,5 galloni – ovvero circa 9,5 litri di acqua – che ogni soffione può erogare ogni minuto. Questo dato è frutto di una legge del 1992 per evitare gli sprechi idrici. Ai tempi della pandemia dovrebbero esserci altre priorità e sono tante le proteste; da un lato i gruppi di consumatori parlano di un aumento di costi per acqua e carburante qualora la proposta dovesse passare. Dall’altro ci sono gli ambientalisti, che affermano – andando contro quanto detto dall’amministrazione Trump, che parla di un risparmio di $ 3.100 all’anno per le famiglie americane – che così facendo i costi di energia e acqua andranno ad aumentare.

(Immagine copertina dal profilo Facebook Donald Trump’s Hair)