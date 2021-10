Trump sta volando in borsa con il suo nuovo social network (+350%)

Se ne sta parlando anche su Reddit, l'investimento dell'ex presidente si candida a essere il prossimo unicorno, oltre che il termometro per capire come fruttano in borsa progetti ideologicamente schierati a destra

Si alza la Trump Tower in borsa, dopo l’annuncio del lancio di Truth Social. Le azioni quotate, nel giorno del lancio, hanno chiuso a un valore superiore del 350% rispetto alla quotazione di partenza, dopo che – a un certo punto del giovedì – avevano toccato anche picchi del +400%. Perché stupirsi? Del resto, Donald Trump è sempre stato un uomo d’affari che ha saputo riconoscere le occasioni. Quella del lancio di una piattaforma social ideologicamente e dichiaratamente schierata in orbita conservatrice, quando non di destra vera e propria, rappresenta la prima occasione per valutare la reazione dei mercati a un prodotto di questo genere.

Trump in borsa con il suo Truth Social, valore delle azioni alle stelle

La notizia di oggi su Twitter, con il social network che ha messo in evidenza come i contenuti politici di destra siano in qualche modo premiati dal suo algoritmo (anche se la società di Jack Dorsey non ha saputo dare una spiegazione coerente a tutto questo), potrebbe addirittura spingere ancor di più la scalata agli indici di borsa da parte della Trump Media and Technology Group, la società che l’ex inquilino della Casa Bianca ha creato ad hoc proprio per lanciare il suo nuovo social network.

Dopo il ban permanente dagli altri social, dopo le facili ironie sulla piattaforma che Trump aveva prodotto a metà 2021 senza successo, dopo la coda di polemica legata al fatto che – prima ancora del lancio – Truth Social sia stata oggetto di un hackeraggio, il tycoon si prende la sua rivincita nel terreno che più ama, quello del mercato finanziario. La capitalizzazione della società all’indice Nasdaq era di 1,47 miliardi di dollari giovedì sera, rispetto ai 321 milioni di dollari del giorno precedente. Una crescita esponenziale, che significa il raggiungimento di un prezzo di oltre 45 dollari per azione. Un ritmo notevole.

Trump sembra avere il vantaggio di aver intercettato anche i flussi di mercato non tradizionali. Su Reddit e sui canali che hanno spesso alimentato fenomeni clamorosi (come, ad esempio, il caso di GameStop), non si fa altro che postare meme di razzi con il volto dell’ex presidente americano. Tutti sembrano essere interessati a quello che Trump potrà rivelare, pubblicamente, sulla sua piattaforma a partire dal 2022. Il terreno per un social con idee di destra quotato in borsa e legato alla figura politica che, verosimilmente, si candiderà alla Casa Bianca anche nel 2024 sembra esserci. Truth Social potrebbe essere il prossimo unicorno.