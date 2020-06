La faccia di Trump di ritorno da Tulsa la dice lunga su cosa aspettarsi alle prossime elezioni USA

Trump torna a casa dopo il clamoroso insuccesso del comizio di Tulsa e lo sconforto gli si legge in volto. Abituati come siamo a vederlo con la sua aria pomposa e sicura, queste immagini del presidente Usa risultano davvero inedite. Lo sbarco dall’elicottero Marine One nel South Lawn, tornando alla Casa Bianca, racconta delusione, stanchezza e sconforto. L’insuccesso del comizio – al quale si aspettavano molte più persone di quante poi effettivamente si siano presentate – è dovuto soprattutto al boicottaggio degli adolescenti su Tik Tok.

L’espressione sconfitta sul volto di Trump di ritorno da Tulsa



La situazione sembra farsi dura per Donald Trump, che per la prima volta nei suoi comizi – negli Stati Uniti, che quattro anni fa gli hanno consegnato il paese – non ha fatto un bagno di folla. Se ne rende conto e, scendendo dall’elicottero, stanchezza e delusione sono palesi sul volto del tycoon. Prova a fare un cenno e ad alzare il pollice, ma il volto racconta ben altro mentre procede verso casa con in mano il cappellino rosso della sua campagna elettorale. Che il vento stia cambiando e soffi forte negli Stati Uniti lo stiamo vedendo molto bene in questo periodo, con i focolai di rivolta per George Floyd che continuano ad accendersi e a fare scintille in tutto il paese.

Atteso un milione, neanche 19 mila posti riempiti

Secondo lo staff di Trump era atteso un milione di persone e invece Trump non ha riempito nemmeno un’arena da 19 mila posti. Il flop è stato ammesso anche dai repubblicani, con il discorso programmato del presidente sul un grande palco esterno annullato per la mancanza di spettatori. Una sconfitta che brucia ancora di più, a ben guardare, poiché l’Oklahoma è uno degli stati americani più conservatori e uno dei territori chiave per Trump in vista delle elezioni. I giovanissimi di Tik Tok ci hanno messo lo zampino, e questo è appurato, ma indubbiamente questo comizio potrebbe segnare l’inizio della fine con la storica discesa di Donald Trump.