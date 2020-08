Oggi Trump definisce Kamala «cattiva» e «bugiarda», in passato ha donato a favore della sua candidatura

La scelta di Joe Biden di candidare Kamala Harris come vicepresidente per la sua amministrazione, qualora vincesse, non ha sorpreso più di tanto gli Stati Uniti e il mondo. Estremamente competente e afroamericana, la donna ha dimostrato più volte il suo valore risollevando il nuovo partito democratico rinato dalle ceneri dopo la vittoria di Trump contro Hillary Clinton nel novembre 2016. Trump, che ha già cominciato il tam tam di spot denigratori sui suoi profili social, oggi la definisce un brutto personaggio ma ieri – per ben due volte – ha finanziato la candidatura di Kamala Harris.

Trump finanziò Kamala Harris nel 2011 e nel 2013

Donald Trump ha donato a favore della candidatura di Kamala Harris sia nel 2011 (5 mila dollari) che nel 2013 (mille dollari). Nonostante dall’annuncio che Biden ha fatto ieri la Harris sia stata definita da Trump solo con aggettivi negativi – oltre che «cattiva» e «bugiarda» anche «sgradevole» – quando Trump era privato cittadino ha scelto di donare per favorire la sua carriera per ben due volte nel suo ruolo di procuratore generale della California. Il retroscena è stato fornito da NBC News, che entrato in possesso di una serie di documenti che confermano queste donazioni.

Oggi Trump si dice stupito della scelta di “Sleepy Joe”

La scelta di “Sleepy Joe” – come Trump usa chiamare Biden – di candidare Kamala Harris avrebbe stupito Trumo, che ha definito la politica «molto, molto cattiva» con Biden durante le primarie. Secondo Trump Kamala «È stata davvero poco rispettosa ed è difficile scegliere qualcuno che è cosi irrispettoso». Strano a dirsi oggi, considerato che per donare somme di denaro in favore della sua causa deve esserci sicuramente stata ragione per affidarsi a quella che oggi è diventata una avversaria su tutta la linea, vice presidente candidata alle presidenziali dalla parte dell’acerrimo nemico democratico dell’attuale presidente degli Stati Uniti.