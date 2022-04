Neanche Trump ricorda come si chiama il suo social network

The Truth Social è stato lanciato da qualche settimana, ma l'ex presidente non sembra averne assimilato il nome

I problemi a livello di sicurezza, nonché la sostituzione di persona (come quella denunciata dall’emittente Fox News), per non parlare dei limiti delle funzionalità di The Truth Social sono stati analizzati più volte – anche da questa testata – nei giorni scorsi, prima e dopo il lancio della piattaforma con cui Donald Trump ha deciso di mettersi in proprio e di darsi un megafono, considerando lo stop imposto dai social network mainstream alle sue uscite, dopo il funesto 6 gennaio 2021. Tuttavia, non sembra essere l’unico inghippo per la piattaforma: cosa succede, infatti, se il suo proprietario ne dimentica addirittura il nome?

Donald Trump ha dimenticato il nome di The Truth Social

Guardiamo questo video:

LOL — @RSBNetwork clipped Trump’s Ohio rally speech to exclude the part where the stable genius calls his social media app “Truth Central” 🤪 📺 #RollTheTape https://t.co/rn9Kk2B7yE pic.twitter.com/322vxAmh8o — Bad Fox Graphics (@BadFoxGraphics) April 24, 2022

Durante il suo rally in Ohio, infatti, Donald Trump ha parlato spesso dei suoi progetti per provare a «ridare voce agli americani». Sostanzialmente, il claim mette in evidenza i soliti luoghi comuni della propaganda pro-Trump, ovvero il vittimismo per essere stato silenziato sotto tutti i punti di vista quando addirittura era ancora in carica come presidente degli Stati Uniti. Il suo obiettivo – più volte dichiarato – è quello di sconfiggere i giganti della Silicon Valley, di prendere di mira Meta di Mark Zuckerberg e Twitter (le cui decisioni limitanti nei confronti di Trump erano state prese dal precedente CEO, nonché fondatore della piattaforma, Jack Dorsey).

Al momento di dire il nome del suo social network, tuttavia, Trump ha commesso una gaffe clamorosa: «Vogliamo ridare voce agli americani – ha detto – attraverso qualcosa di nuovo e questo qualcosa di nuovo si chiama Truth Central». C’è voluto qualche istante prima che l’ex presidente si correggesse e pronunciasse il nome corretto del suo social network. Non proprio un battesimo felice.

